德國證實搜查疑涉北溪爆炸案船隻 籲勿遽下結論

俄方北溪天然氣管道遭破壞，知情人士表示，俄羅斯準備封存該管道（路透）

2023/03/08 21:49

〔中央社〕德國聯邦檢方今天表示，調查北溪天然氣管線爆炸案的人員，搜查了一艘涉嫌運送本案所用爆裂裝置的船舶。但國防部長警告，不可過早認定幕後主嫌，此行動也可能是為嫁禍烏克蘭。

連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管去年9月26日遭爆炸破壞，震驚全歐。當時歐洲普遍認為幕後黑手是俄羅斯，德國、丹麥、瑞典、荷蘭、美國的安全機關展開調查，至今未公布結果。

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根據「德國第一電視台」（ARD）和「時代週報」（Die Zeit）調查報導，德國檢調人員找到涉案船舶，是由一家烏克蘭人擁有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點，包括1位船長、2位潛水伕、2位潛水助理及1位女醫生。

法新社報導，對該船的搜查工作在元月18至20日進行，調查人員現仍設法確認船上5男1女的身分和動機，並指出目前還無法下定論，尤其無法確定此案是否由某個國家下令所犯。

檢方倒是強調，出租涉案船舶的德國公司，其員工並未被列入嫌疑人。

路透社報導，「紐約時報」（New York Times）引述美國官員所查看的情報報導，一個親烏克蘭團體可能是北溪爆炸案主謀。報導雖未指明烏克蘭官方參與其中，但此時烏克蘭正籲請西方盟邦增加高端武器供應，以擊退入侵俄軍。

「德國第一電視台」和「時代週報」也報導，爆炸發生後不久，某西方情報機構就知會其他歐洲情報機構，主導這起爆炸案的是一個烏克蘭團體，此後的其他情報指向是一個親烏克蘭組織所為。

不過，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天警告，對輸氣管爆炸的主謀不可遽下結論，因為這次攻擊也可能是要嫁禍烏克蘭的「假旗行動」（false flag operation）。

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