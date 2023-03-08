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    糗！ 俄軍對烏無人機比中指 下秒被丟手榴彈教訓

    俄軍對著烏克蘭無人機比中指。（圖擷自推特）

    俄軍對著烏克蘭無人機比中指。（圖擷自推特）

    2023/03/08 15:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭無人機在戰爭期間大展身手，推特流出一段，俄羅斯士兵對烏克蘭無人機比了不雅手勢後，被無人機投擲炸彈回擊的影片。

    推特帳號「@PStyle0ne1」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭無人機在森林發現了一處俄軍射擊位置，接著有俄軍從樹林中走出對著無人機比出不雅手勢與咒罵，接著拿槍嘗試將無人機擊落，無人機迅速飛到俄軍位置上方，投擲炸彈，將俄軍設備炸毀。

    「@PStyle0ne1」在推文中表示，烏克蘭無人機找到了俄羅斯的射擊陣地，俄羅斯人走出來比中指，結果烏克蘭無人機拿手榴彈，教訓那些無禮的人。

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