糗！ 俄軍對烏無人機比中指 下秒被丟手榴彈教訓

2023/03/08 15:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭無人機在戰爭期間大展身手,推特流出一段,俄羅斯士兵對烏克蘭無人機比了不雅手勢後,被無人機投擲炸彈回擊的影片。

推特帳號「@PStyle0ne1」在推特PO出一段影片,影片中烏克蘭無人機在森林發現了一處俄軍射擊位置,接著有俄軍從樹林中走出對著無人機比出不雅手勢與咒罵,接著拿槍嘗試將無人機擊落,無人機迅速飛到俄軍位置上方,投擲炸彈,將俄軍設備炸毀。

「@PStyle0ne1」在推文中表示,烏克蘭無人機找到了俄羅斯的射擊陣地,俄羅斯人走出來比中指,結果烏克蘭無人機拿手榴彈,教訓那些無禮的人。

A Ukrainian finds a Russian firing position. The Russians showed the middle finger, but the drone came back with grenades and corrected those rude people ???? #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/NGepMrON0q