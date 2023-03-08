喬治亞國內分裂加劇 親歐派示威抗議「俄羅斯法案」

喬治亞示威者試圖衝入國會。（美聯社）

2023/03/08 12:49

〔記者吳哲宇／台北報導〕與俄羅斯毗鄰的喬治亞最近躍上國際新聞版面，因為喬治亞國會朝野兩黨議員，針對一項具有爭議性的「俄羅斯法案」爆發口角，最後在議場內上演全武行，還從主席台一路追打到場外，場面十分火爆。

根據土耳其《阿納多盧通訊社》今報導，喬治亞首都提比里斯（Tbilisi）爆發大規模示威，警察用水砲和催淚瓦斯驅離示威民眾，民眾則用汽油彈和石塊還擊。

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喬治亞議會最近在審議一項法案，內容要求接受國外資助達20%以上的非政府組織和媒體，都必須註冊為「受外資影響的代理人」，受到司法部門的監督。

執政黨國會議員表示，「社會大眾當然有權知道，接受資助的組織有哪些，包括資金的來源跟流向，重點是它的透明度」。

反對派認為，這項法案跟俄羅斯2012年通過的一項法案類似，它現在已成為普廷打壓異己跟媒體的工具，所以被稱為「俄羅斯法案」，大批群眾也在國會外面發起示威、高喊口號。民間團體領袖指出，這項法案標註外國代理人，對喬治亞將是一場災難，因為在俄羅斯就是如此。

而在美國進行正式訪問的喬治亞總統薩洛姆·祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）在其Facebook帳戶上聲援示威者的，並指出該法律草案是「根據俄羅斯的命令」制定的，「該法案無論如何都應該要被廢除」。

在野黨議員和總統認為，法案一旦通過，喬治亞不但跟西方國家的關係會變得疏遠，甚至會被認為是跟自由世界為敵，加入歐盟的機會就變得更加渺茫，國際特赦組織也呼籲喬治亞應該撤回議案。

南高加索國家議會議長沙爾瓦·帕普阿什維利（Shalva Papuashvili）稱，約有76名代表投票贊成該法律草案，13名代表投票反對。並且，喬治亞是內閣制國家，國會對總統具有否決權。

喬治亞鎮暴警察驅離示威者。（路透）

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