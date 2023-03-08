中國旅客再放寬 南韓宣布3/11起取消提供行前篩檢證明

南韓政府今宣布，從週六（11）起來自中國旅客取消提供行前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩測以及檢疫訊息輸入系統（Q-CODE）義務，入境防疫措施全解除。圖為首爾仁川機場。（美聯社）

2023/03/08 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，南韓政府日前宣布，針對來自中國旅客從1日起取消落地篩測、僅能在首爾仁川國際機場降落的限制，今日接續宣布，從週六（11）起來自中國旅客不須提供行前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩測以及檢疫訊息輸入系統（Q-CODE）義務，入境防疫措施全取消。

根據《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部表示，觀察中國境內疫情在春節後仍保持穩定，且國內、國外對中國確診個案進行基因定序的分析結果，皆沒有出現病毒株變異情況，故南韓政府今決定，從11日起來對於自中國旅客，不需提供行前篩測以及填寫檢疫訊息輸入系統（Q-CODE）。

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據悉，南韓政府上月28日宣布，3月1日起取消中國旅客的落地篩檢義務、統一僅能在首爾仁川國際機場降落的防疫限制，當時僅保留行前篩測和Q-CODE填寫義務。

報導稱，疾病管理廳過去3年長期監控、應對和研擬控制大規模流行病方案，針對可能產生的新發感染病將於5月發表中長期計畫，對此對策本部總括團團長林淑英回應，新發感染病發生的間隔期間日漸縮短，流行病規模則可能逐漸擴大，因此加強監控體系相當重要。

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