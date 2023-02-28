南韓放寬對中國旅客限制 明起取消落地篩檢、降落仁川機場限制

南韓政府今宣布，來自中國旅客自明天（3月1日）起，取消落地武漢肺炎篩檢義務，以及統一僅能在首爾仁川國際機場入境的限制。圖為仁川國際機場。（歐新社）

2023/02/28 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本當局近日宣布3月1日起將放寬對中國旅客的入境防疫措施，南韓政府今宣布，來自中國旅客自明（3月1日）天起，取消落地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢義務，以及統一僅能在首爾仁川國際機場降落的限制。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部今表示，昨（27）日從中國入境旅客有2114名，其中有190名短期居留外籍人員在入境後接受篩測結果為陰性、0人染疫，此為從今年自1月2日實施落地武肺檢測後，第5度落地檢陽性率歸零，因此當局決定從3月1日起解除針對自中國入境旅客的落地PCR義務，取消中國旅客僅能在仁川機場降落限制。

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不過，中國旅客在登機前需持陰性篩檢證明和填寫簡易信息輸入系統（Q-CODE）等措施將延後實施到3月10日止。

另外，日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）昨（27日）在記者會上指出，該國從3月1日起放寬對中國旅客的入境防疫措施，取消對所有來自中國旅客在入境後進行武肺篩測，只會進行抽查，但中國旅客登機前仍需出示陰性檢測結果。

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