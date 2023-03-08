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    86.2％日本民眾擔心捲入戰爭 創2009年以來新高

    日本民調顯示，有86.2％的民眾認為日本有捲入戰爭的風險。圖為日本陸上自衛隊空降部隊。（路透）

    日本民調顯示，有86.2％的民眾認為日本有捲入戰爭的風險。圖為日本陸上自衛隊空降部隊。（路透）

    2023/03/08 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在東亞一帶動作頻頻，日本為此大幅編列防衛預算，日本內閣府7日發布《自衛隊及防衛問題相關輿論調查》，結果顯示，有86.2％的民眾認為日本有捲入戰爭的風險，創下2009年以來同議題調查新高。

    根據日本《共同社》報導，此次調查是在去年11月17日到12月25日，針對3000名18歲以上民眾進行。關於日本是否捲入戰爭的風險，回答「有」和「傾向於有」的受訪者高達86.2％，至於捲入戰爭風險理由，由於此議題相關選項可多選，回答「國際性緊張與對立」的受訪者最多，達到85.7 %，其次為「聯合國功能不足」38.2%、「自衛能力不足」28.2% 、「存在美日安保條約」11.7%。

    針對自衛隊規模問題，有53％的受訪者認為維持目前規模即可，41.5%則是認為「擴大規模比較好」。至於「期待自衛隊發揮何種功能」，最多的是「救災」，高達88.3%，其次分別是「確保國家安全」78.3%、「在受到武力攻擊時保護國民」77.7%。

    另外，有83.6％的受訪者贊成將大學研究機構與民間企業等先進技術應用於防衛國土，大幅超越反對的15.1％。內閣人士表示，此分析結果反映出民眾對於烏俄衝突、中國與北韓動向等安全影響有進一步認知。

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