密蘇里州槍支法 美國法官裁定違憲

美國聯邦法官週二裁定，密蘇里州反制「聯邦槍支管制法」的州法確定違憲。（路透）

2023/03/08 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦法官週二（7日）裁定，密蘇里州（Missouri）反制「聯邦槍支管制法」的州法確定違憲，美國司法部宣布該州法將即刻失效。

據《路透》報導，密蘇里州長帕森（Mike Parson）2021年簽署了《第二修正案保護法》（Second Amendment Preservation Act，簡稱SAPA），聲稱根據《美國憲法第二修正案》，多項「聯邦槍支管制法」已侵犯了個人持有、攜帶武器的權利；《第二修正案保護法》允許該州民眾擁有遭聯邦政府管制的高殺傷力武器。

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然而，密蘇里州傑佛遜市（Jefferson）地區法官威姆斯（Brian Wimes）表示，《SAPA》違反了憲法的「至高無上條款」，意即聯邦法律具有絕對優越性，相衝突的州法將不具效力。

威姆斯由美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任命，與民主黨總統拜登站在同一陣線。威姆斯稱《SAPA》的作用「與既定目標背道而馳」，他強調：「儘管《SAPA》聲稱保障公民，但它干擾聯邦政府為了保護公民而設計並合法頒布的槍支管制法規，使公民權受到更廣泛的傷害」。

對此，密蘇里州總檢察長貝利（Andrew Bailey）發出聲明反擊，誓言將「捍衛密蘇里州居民擁槍的權利」，州議會有權擴大《美國憲法第二修正案》中所賦予的擁槍權利」。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）則力挺法官的決定，稱對此感到「欣慰」，加蘭說：「這將幫助密蘇里州的各級執法部門，保護他們的社區免遭槍支暴力的威脅」。

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