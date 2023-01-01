報稅資料遭公布 川普撂狠話

美國國會眾議院公布前總統川普過去六年的報稅資料，顯示川普曾以虧損為由未報稅，以及在總統任內持有包括中國在內的海外銀行帳戶。（歐新社）

2023/01/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會去年十二月卅日公開前總統川普過去六年的報稅資料，顯示川普曾以虧損為由申報無課稅所得，其中一年繳稅零元，以及在總統任內有包括中國在內的海外帳戶，有違其所營造的成功企業家形象，以及與他過去宣稱的任內無海外帳戶的說法不符，恐損及其回鍋白宮選情。川普怒指民主黨人此舉會帶來可怕後果。

二○二○年繳稅零元

儘管民主黨人不斷要求，但川普兩度參選總統時皆不願依慣例公開報稅資料；上月，聯邦最高法院駁回川普申訴，允許國稅局將其納稅申報資料提交給國會；眾院歲計委員會卅日公布川普從宣布參選總統的二○一五年到卸任總統前的二○二○年共六年報稅資料。

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報告顯示，川普夫妻六年共繳交一八○萬美元的聯邦所得稅，其中一六年與一七年僅繳稅七五○美元，二○二○年則是零元；在此同時，川普伉儷在一五、一六、一七與二○年這四年共有八千二百萬美元損失，申報並無「課稅所得」。金融時報稱此等數字反映出川普有重大商業損失，損及當年因商業鉅子勝選的人設。

此外，報告中還顯示川普在競選總統與入主白宮期間持有海外帳戶，包括從一五年到一七年有中國帳戶。紐約時報曾於二○年踢爆此事，川普稱一五年已關閉該帳戶，遑論當總統時」。民主黨新科眾議員高德曼說，「川普當總統時在中國做啥生意？」

川批國家因此更分裂

川普發表聲明怒批激進左派的民主黨人不該公布其報稅資料，以及最高法院不該准其公布，「這會對很多人帶來可怕後果」，宣稱美國將因此更為分裂；眾院歲入委員會首席共和黨人布雷迪也附和說，民主黨人將為此後悔。

報告還顯示，川普信守競選承諾，從一七到一九年將總統薪資捐作慈善，但二○年降至零元；此外，美國國稅局在川普上台前兩年未能「強制」審計其報稅資料，相較之下，拜登上台這兩年都遭強制審計。

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