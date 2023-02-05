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    美國法院宣布「禁止大麻使用者擁槍」違憲

    奧克拉荷馬州聯邦法官上週五宣布「禁止大麻使用者擁有槍支」的聯邦法律違憲。圖為美國加州的一家槍支商店。（路透）

    奧克拉荷馬州聯邦法官上週五宣布「禁止大麻使用者擁有槍支」的聯邦法律違憲。圖為美國加州的一家槍支商店。（路透）

    2023/02/05 13:45

    〔即時新聞／綜合報導〕奧克拉荷馬州（Oklahoma）聯邦法官上週五（3日）援引去年美國最高法院「大幅擴大擁槍權利」的裁決，宣布「禁止大麻使用者擁有槍支」的聯邦法律違憲。

    根據《路透》報導，由前總統川普任命的奧克拉荷馬州地區法官懷里克（Patrick Wyrick）於上週五，駁回了對該州男子哈里森（Jared Harrison）的起訴案，哈里森去年8月遭指控違反「禁止大麻使用者擁有槍支」禁令。

    哈里森辯稱禁令侵犯了他的權利，1791年《美國憲法第二修正案》通過，賦予美國人民持槍、享有正當防衛的公民權利。懷里克法官表示，雖說政府應當保護公眾免於槍支威脅，但他也強調：「僅因為大麻使用者身份，就剝奪他擁有槍支的基本權利並不合理」。

    懷里克認為，使用大麻的行為並不屬於暴力、武力或威脅行為，因此在判決書中寫明「使用大麻不符合美國過去對槍支管制的任何要件」。哈里森的公設辯護人德斯金（Laura Deskin）則表示，裁決意味美國正朝著正確方向邁進，即人們應該共同保有攜帶武器、保護家園的權利。美國司法部目前尚未發表任何聲明，但可能會提出上訴。

    懷里克的判決是美國法院針對槍支管制條例宣布違憲的最新判例。上週四（2日）位於紐奧良（New Orleans）的美國第五巡迴上訴法院，甫宣布聯邦法律「禁止受家庭暴力限制令限制者擁有槍支」違憲。去年6月，美國最高法院以多數決6票對3票，擴大《美國憲法第二修正案》中保護個人在公共場合攜帶槍枝自衛的權利。

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