最快6月金融風暴？拜登聯手麥卡錫解決債務危機

美國總統拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫週三針對美國政府債務危機，舉行初步會談。圖為麥卡錫在白宮外接受訪問。（美聯社）

2023/02/02 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）週三（1日）針對提高美國政府債務上限，舉行了初步會談。這是兩人首次嘗試合作，雖還沒有達成共識，但雙方皆同意往後進行更多會談。

根據《路透》報導，白宮在會後表示，拜登告訴麥卡錫他渴望「真誠的」與共和黨合作。麥卡錫則表示，兩人可以找到共識，但現階段還沒有立即的突破。麥卡錫告訴記者：「總統和我的第一次會面很愉快，我認為最終可以找到解決之道」。

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去年11月的選舉中，共和黨贏得眾議院多數席次，導致拜登和共和黨在提高31.4兆美元（約942兆新臺幣）的債務上限問題陷入僵局。如果兩黨不能達成共識，美國政府最快在今年6月，將完全失去付款能力，並造成史上最大金融危機。

白宮在一份聲明中強調：「拜登總統明確表達，阻止債務違約及經濟災難發生，是兩黨的共同責任，這點不容質疑」。白宮也直接表態，拜登願意討論不受債務上限限制的赤字削減問題，願意與議長討論如何在經濟發展的同時減少赤字，並控制國家債務。

麥卡錫則樂觀表示，金融危機絕對可以避免，他說：「我相信，如果我們順利達成協議，未來兩年也能有所共識。我告訴總統，我想看看我們能提早（截止日期）多久達成協議」。眾議院共和黨團希望利用債務上限作為削減支出的工具，將涵蓋國會先前批准的支出計劃和減稅措施，但目前尚未提出具體計劃。

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