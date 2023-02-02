最快6月金融風暴？拜登聯手麥卡錫解決債務危機
2023/02/02 10:44
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）週三（1日）針對提高美國政府債務上限，舉行了初步會談。這是兩人首次嘗試合作，雖還沒有達成共識，但雙方皆同意往後進行更多會談。
根據《路透》報導，白宮在會後表示，拜登告訴麥卡錫他渴望「真誠的」與共和黨合作。麥卡錫則表示，兩人可以找到共識，但現階段還沒有立即的突破。麥卡錫告訴記者：「總統和我的第一次會面很愉快，我認為最終可以找到解決之道」。
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去年11月的選舉中，共和黨贏得眾議院多數席次，導致拜登和共和黨在提高31.4兆美元（約942兆新臺幣）的債務上限問題陷入僵局。如果兩黨不能達成共識，美國政府最快在今年6月，將完全失去付款能力，並造成史上最大金融危機。
白宮在一份聲明中強調：「拜登總統明確表達，阻止債務違約及經濟災難發生，是兩黨的共同責任，這點不容質疑」。白宮也直接表態，拜登願意討論不受債務上限限制的赤字削減問題，願意與議長討論如何在經濟發展的同時減少赤字，並控制國家債務。
麥卡錫則樂觀表示，金融危機絕對可以避免，他說：「我相信，如果我們順利達成協議，未來兩年也能有所共識。我告訴總統，我想看看我們能提早（截止日期）多久達成協議」。眾議院共和黨團希望利用債務上限作為削減支出的工具，將涵蓋國會先前批准的支出計劃和減稅措施，但目前尚未提出具體計劃。