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    美國小學老師迫於生計OnlyFans兼差遭開除 8個月賺200多萬

    美國一名女子是擁有20年資歷的資深小學老師，同時還是一名單親媽媽，通膨等因素使得她的薪水難以應付生活開銷，走投無路的她選擇成為一名OnlyFans模特兒販售性感照片。（翻攝sarahjuree@IG）

    美國一名女子是擁有20年資歷的資深小學老師，同時還是一名單親媽媽，通膨等因素使得她的薪水難以應付生活開銷，走投無路的她選擇成為一名OnlyFans模特兒販售性感照片。（翻攝sarahjuree@IG）

    2023/03/07 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子是擁有20年資歷的資深小學老師，同時還是一名單親媽媽，通膨等因素使得她的薪水難以應付生活開銷，走投無路的她選擇成為一名OnlyFans模特兒販售性感照片，結果因此遭到學校開除。現在的她是一名全職OnlyFans模特兒，8個月賺進7萬5千美元（約新台幣229萬元），儘管收入比學校教師來得多，不過她仍想念執教生涯。

    綜合外媒報導，美國印第安那州41歲女子莎拉（Sarah Seales）是一名擁有20年執教資歷的資深小學教師，專業科目是科學與數學。莎拉非常喜歡這份工作，但小學校師的薪水實在過低，再加上通膨、油價飆漲的影響，身為單親媽媽的她不得不想辦法兼差，經濟壓力迫使她必須整天工作，壓力也讓莎拉感到不安，經常半夜坐在浴缸裡哭泣。

    莎拉一名朋友在OnlyFans上當模特兒，一個月靠此賺進1萬美元（約新台幣30.5萬元），走投無路的莎拉在2022年的暑假選擇跟進，開始販售自己的性感照片、影片，同時還販賣「原味內褲」，不過幾天之內，這件事就被人向學校檢舉，莎拉很快就因此丟了小學教師飯碗。

    成為全職OnlyFans模特兒後，莎拉的收入有明顯起色，最高一個月可以賺入1萬7千美元（約新台幣52萬元），自被解雇至今，莎拉靠OnlyFans賺進7萬5千美元（約新台幣229萬元）。莎拉的前教師身分也為她帶來一些有特殊癖好的顧客，她會給一些忠實粉絲「好寶寶貼紙」作為獎勵，還有特製的「獨家成績單」。

    不過，全職OnlyFans的工作並沒有像外界想像的輕鬆；莎拉透露，這行收入狀況波動很大，她一個月收入從3000美元至1萬美元不等，而這還是建築在她設法積極宣傳、營銷的狀況下才有的成果，每天送孩子去上學後，莎拉必須花大量時間回應粉絲留言、製作販售內容，一天至少要發布4次作品。她表示，這一切自己親力親為，以此降低管理成本。

    除此之外，還有網路酸民會對莎拉進行人身攻擊，對她的身材或妊娠紋嘲諷，莎拉表示，自己正在努力建立自信，盡量不讓這些酸民影響到自己。

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