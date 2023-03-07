為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    李克強最後報告僅1事值得討論 矢板明夫3原因對中國經濟悲觀

    李克強5日進行其任內最後一次政府工作報告。（路透）

    李克強5日進行其任內最後一次政府工作報告。（路透）

    2023/03/07 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院總理李克強5日進行其任內最後一次政府工作報告，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫看完李克強的完整談話後，指報告中唯一值得討論的就是「經濟成長目標」，同時他也直言中國想達成今年設立的目標相當困難。

    矢板明夫6日在臉書發文表示，李克強卸任前最後一次工作報告讓人感覺有些敷衍了事，沒有具體內容，典型的「假、大、空、套、廢」話，報告裡唯一值得討論的是經濟成長目標，「去年的目標訂的是5.5%，結果發表說是3.0%，基本上是腰斬。這麼慘的數字是中國改革開放以來所沒有見過的。當然中共說是疫情的原因，但我們看到不只是疫情的原因。這次訂的目標5.0%，能不能達成，其實李克強也就是把數字唸完他就下課了，接下來要看新總理李強怎麼做。」

    矢板明夫說：「我個人觀察，中國要達成這個目標是很困難的。因為中國經濟現在的負面材料很多，第一是美國在科技方面的封鎖和壓制，尤其是經濟發展主要支柱的半導體；第二則是產業和人才的外移。在中國投資的外企，都在大規模撤離。比產業外移更嚴重的，是人才的外流。在各種倒行逆施之下，人才在中國已經沒辦法實現自己的理想。」

    最後，矢板明夫點出最關鍵的一點，就是中共政策主軸變化，「1987年中共十三大的時候，鄧小平提出的『一個中心、兩個基本點』的政策，也就是以『經濟建設』為中心，兩個基本點是『四項基本原則』和『改革開放』。這次二十大，不再提改革開放了、不再提經濟建設了，變成了『中國夢』、『對黨要忠誠』。如此巨大的轉變，讓大家對中國經濟發展的預期，產生了懷疑、對未來失去了信心。也許未來幾個月會出現一個『小陽春』，但中長期，我對中國經濟的看法是悲觀的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大躍進饑荒後首次人口下滑 矢板明夫：中國經濟成長將急速萎縮
    2023/01/17 23:55

    大躍進饑荒後首次人口下滑 矢板明夫：中國經濟成長將急速萎縮
    中國前景堪憂？李克強1週內3度示警經濟成長風險
    2022/04/12 12:34

    中國前景堪憂？李克強1週內3度示警經濟成長風險

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    中國經濟成長目標 恐創30多年來最低
    2022/03/04 15:26

    中國經濟成長目標 恐創30多年來最低
    中國經濟24年最慘 降息、撒錢樣樣來！
    2015/03/12 14:43

    中國經濟24年最慘 降息、撒錢樣樣來！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播