李克強最後報告僅1事值得討論 矢板明夫3原因對中國經濟悲觀

李克強5日進行其任內最後一次政府工作報告。（路透）

2023/03/07 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院總理李克強5日進行其任內最後一次政府工作報告，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫看完李克強的完整談話後，指報告中唯一值得討論的就是「經濟成長目標」，同時他也直言中國想達成今年設立的目標相當困難。

矢板明夫6日在臉書發文表示，李克強卸任前最後一次工作報告讓人感覺有些敷衍了事，沒有具體內容，典型的「假、大、空、套、廢」話，報告裡唯一值得討論的是經濟成長目標，「去年的目標訂的是5.5%，結果發表說是3.0%，基本上是腰斬。這麼慘的數字是中國改革開放以來所沒有見過的。當然中共說是疫情的原因，但我們看到不只是疫情的原因。這次訂的目標5.0%，能不能達成，其實李克強也就是把數字唸完他就下課了，接下來要看新總理李強怎麼做。」

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矢板明夫說：「我個人觀察，中國要達成這個目標是很困難的。因為中國經濟現在的負面材料很多，第一是美國在科技方面的封鎖和壓制，尤其是經濟發展主要支柱的半導體；第二則是產業和人才的外移。在中國投資的外企，都在大規模撤離。比產業外移更嚴重的，是人才的外流。在各種倒行逆施之下，人才在中國已經沒辦法實現自己的理想。」

最後，矢板明夫點出最關鍵的一點，就是中共政策主軸變化，「1987年中共十三大的時候，鄧小平提出的『一個中心、兩個基本點』的政策，也就是以『經濟建設』為中心，兩個基本點是『四項基本原則』和『改革開放』。這次二十大，不再提改革開放了、不再提經濟建設了，變成了『中國夢』、『對黨要忠誠』。如此巨大的轉變，讓大家對中國經濟發展的預期，產生了懷疑、對未來失去了信心。也許未來幾個月會出現一個『小陽春』，但中長期，我對中國經濟的看法是悲觀的。」

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