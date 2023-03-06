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    全球首位公開跨性別議員 紐西蘭國會議員貝葉65歲過世

    全球首位公開跨性別身分的紐西蘭國會議員貝葉（Georgina Beyery）周一（6日）在首都威靈頓去世，享壽65歲。（美聯社）

    全球首位公開跨性別身分的紐西蘭國會議員貝葉（Georgina Beyery）周一（6日）在首都威靈頓去世，享壽65歲。（美聯社）

    2023/03/06 20:20

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，全球首位公開跨性別身分、長期為LGBTQ族群發聲的紐西蘭國會議員貝葉（Georgina Beyer）周一（6日）在首都威靈頓當地一間醫院的安寧病房去世，享壽65歲。

    據《路透》報導指出，貝葉過往是一名性工作者，在1995年擔任紐西蘭北島農村小鎮卡特頓（Carterton）市長，並在1999年至2007年間以工黨籍身分擔任國會議員，而她自身也有毛利族的血統，在2014年為前馬納黨（Mana Party）競選國會議員，但最終鎩羽而歸。

    英國伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）在2020年授予貝葉一枚紐西蘭功績勳章，對貝葉長期倡議性別平權議題的行動表達高度肯定。面對貝葉的死訊，眾多的紐西蘭政治人物紛紛表達哀悼之意，其中紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，對貝葉並未有太多了解，但相信她為國會帶來正面影響。

    貝葉生前遭受腎疾的侵擾，曾在2017年接受腎臟移植手術，但任何聲明並未提及死因與腎臟疾病有關。

    （路透社）

    （路透社）

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