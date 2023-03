全球首位公開跨性別議員 紐西蘭國會議員貝葉65歲過世

2023/03/06 20:20

〔即時新聞/綜合報導〕外媒報導,全球首位公開跨性別身分、長期為LGBTQ族群發聲的紐西蘭國會議員貝葉(Georgina Beyer)周一(6日)在首都威靈頓當地一間醫院的安寧病房去世,享壽65歲。

據《路透》報導指出,貝葉過往是一名性工作者,在1995年擔任紐西蘭北島農村小鎮卡特頓(Carterton)市長,並在1999年至2007年間以工黨籍身分擔任國會議員,而她自身也有毛利族的血統,在2014年為前馬納黨(Mana Party)競選國會議員,但最終鎩羽而歸。

英國伊麗莎白二世女王(Queen Elizabeth II)在2020年授予貝葉一枚紐西蘭功績勳章,對貝葉長期倡議性別平權議題的行動表達高度肯定。面對貝葉的死訊,眾多的紐西蘭政治人物紛紛表達哀悼之意,其中紐西蘭總理希金斯(Chris Hipkins)表示,對貝葉並未有太多了解,但相信她為國會帶來正面影響。

貝葉生前遭受腎疾的侵擾,曾在2017年接受腎臟移植手術,但任何聲明並未提及死因與腎臟疾病有關。

Today, we acknowledge the passing of Georgina Beyer – the worlds first openly transgender MP. Georgina has left lasting impression on Parliament, and we extend our condolences to her loved ones.



Watch Georgina's Rainbow Voices interview from 2019: https://t.co/sWBLubpvfm pic.twitter.com/7Ov8uaCYY4