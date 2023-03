連這也搶？ 俄國軍卡載烏克蘭戶外廁所、鐵皮屋

2023/03/06 15:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯烏克蘭戰爭持續中,戰爭期間常常傳出俄軍劫掠烏克蘭平民財物的消息,推特流傳俄軍士兵以軍用卡車載著從烏克蘭搶來的戶外廁所、鐵皮屋等贓物的照片。

推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出照片,可以看到照片中車頭漆著「Z」字的軍用卡車在路上行駛,仔細一看會發現車斗上載著鐵皮屋、戶外小屋與疑似廁所,「@bayraktar_1love」在推文中表示「俄羅斯人似乎已經偷完室內的東西了,所以將目標轉移到戶外廁所與小木屋」。

俄烏雙方目前在烏東巴赫姆特(Bakhmut)持續激戰,烏克蘭總統澤倫斯基在5日的每日例行談話中特別點名在頓巴斯地區作戰的士兵,強調頓巴斯地區的戰役「痛苦、艱難且具有挑戰性」。澤倫斯基說:「我感謝在巴赫姆特、布格列達爾(Vugledar)、阿夫迪夫卡(Avdiivka)、希維爾斯克(Siversk)、史瓦托維(Svatove)、利曼(Lyman)、札波羅熱(Zaporizhzhia)方面的所有軍隊、士兵和邊防衛隊。」

