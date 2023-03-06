為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    連這也搶？ 俄國軍卡載烏克蘭戶外廁所、鐵皮屋

    俄軍士兵以軍用卡車載著從烏克蘭搶來的戶外廁所、鐵皮屋等贓物。（圖擷自推特）

    俄軍士兵以軍用卡車載著從烏克蘭搶來的戶外廁所、鐵皮屋等贓物。（圖擷自推特）

    2023/03/06 15:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯烏克蘭戰爭持續中，戰爭期間常常傳出俄軍劫掠烏克蘭平民財物的消息，推特流傳俄軍士兵以軍用卡車載著從烏克蘭搶來的戶外廁所、鐵皮屋等贓物的照片。

    推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出照片，可以看到照片中車頭漆著「Z」字的軍用卡車在路上行駛，仔細一看會發現車斗上載著鐵皮屋、戶外小屋與疑似廁所，「@bayraktar_1love」在推文中表示「俄羅斯人似乎已經偷完室內的東西了，所以將目標轉移到戶外廁所與小木屋」。

    俄烏雙方目前在烏東巴赫姆特（Bakhmut）持續激戰，烏克蘭總統澤倫斯基在5日的每日例行談話中特別點名在頓巴斯地區作戰的士兵，強調頓巴斯地區的戰役「痛苦、艱難且具有挑戰性」。澤倫斯基說：「我感謝在巴赫姆特、布格列達爾（Vugledar）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）、希維爾斯克（Siversk）、史瓦托維（Svatove）、利曼（Lyman）、札波羅熱（Zaporizhzhia）方面的所有軍隊、士兵和邊防衛隊。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    才拍片嗆澤倫斯基撤軍 俄傭兵頭子今悲觀預測俄軍恐戰敗
    2023/03/06 14:54

    才拍片嗆澤倫斯基撤軍 俄傭兵頭子今悲觀預測俄軍恐戰敗
    影片曝光！ 烏軍T-72戰車殲滅俄軍步兵
    2023/03/06 14:26

    影片曝光！ 烏軍T-72戰車殲滅俄軍步兵

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    貨從哪來？ 俄羅斯商船進黑海 疑似運補軍用裝備
    2023/03/06 11:33

    貨從哪來？ 俄羅斯商船進黑海 疑似運補軍用裝備
    烏軍單日擊殺逾900俄軍 催毀多輛戰車、火砲及無人機
    2023/03/06 09:38

    烏軍單日擊殺逾900俄軍 催毀多輛戰車、火砲及無人機
    致敬頓巴斯前線烏軍 澤倫斯基：戰役痛苦且艱難
    2023/03/06 08:10

    致敬頓巴斯前線烏軍 澤倫斯基：戰役痛苦且艱難
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播