信不信由你！天主教會：請求驅魔案件激增

天主教會報告，請求驅魔的案件激增。 圖為天主教神父和驅魔師阿摩特為人驅魔的情景。（擷取自網路）

2023/03/06 12:20

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據考古新聞網站Ancient Origins報導，數千年來，許多文化都有惡靈存在於人體內的信仰。在中世紀。驅魔是司空見慣的事，目的是讓個人擺脫所謂的惡魔附身。但在現代社會，一般認為所謂驅魔已經過時，惡靈附身被視為精神疾病的表現。儘管如此，天主教會報告，請求驅魔的案件激增。

儘管驅魔在許多不同的宗教中有著悠久的歷史，但最常與基督教信仰連結在一起。在「新約聖經」中，耶穌被描繪成從被附身者身上驅除惡魔。早期的基督教會也相信惡魔附身的事實，認為這是1種嚴重的精神痛苦。在中世紀，驅魔成為天主教會的1種正式做法，並為執行驅魔制定了具體的指導方針和儀式。

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2013年，羅馬天主教會宣布，他們正在訓練一支新驅魔師團隊，以滿足日益增加的驅魔專家需求。天主教會聲稱，驅魔請求的空前增加，來自於越來越多民眾借助網路上的訊息涉足「黑魔法」（dark arts）。

總部位於義大利的國際驅魔人協會主席巴蒙特（Francesco Bartmonte）神父表示：「由於人們信奉神秘主義，惡魔附身正在增加。我們在教區的少數驅魔人經常無法處理大量的求助請求。」

據相信這種現象的人說，「惡魔附身」呈現出的狀態是，人們用他們不熟悉的語言喋喋不休，無法控制地顫抖，吐出指甲、金屬碎片和玻璃碎片，他們必須接受正式的天主教驅魔儀式，其中包括1位祝聖的牧師祈求上帝之名，以及各種聖人和大天使米迦勒，以驅除他們的惡魔，並使用聖水、念珠和十字架。

阿摩特（Gabriele Amorth，1925年–2016年）是羅馬教區的1名天主教神父和驅魔師，據說他在傳道期間進行了超過16萬次驅魔，他將驅魔的次數歸因於他的見解，即「人們已經失去了信仰，取而代之的是迷信、魔法、撒旦教或通靈板，這為惡魔的存在打開了所有大門。」

天主教會並不是唯一舉行儀式來擺脫惡魔附身的宗教組織。世界上幾乎所有的宗教和文化傳統都支持靈魂附身和需要某種形式的驅魔的想法，這種習俗可以追溯到幾千年前。

雖然驅魔最常與基督教信仰連結在一起，但它也存在於其他宗教中，包括伊斯蘭教、猶太教、印度教和佛教。在伊斯蘭教中，驅魔被稱為ruqyah，包括背誦古蘭經中的特定經文以驅逐惡魔。在猶太教中，驅魔被稱為Baal Shem Tov，涉及使用特定的祈禱和儀式。在印度教中，驅魔涉及咒語的使用和對特定神靈的崇拜。在佛教中，驅魔涉及使用祈禱、冥想和視覺化技術。

在基督教中，有很多地方提到耶穌驅魔，能夠驅除人們的邪靈是真正門徒的標誌。在1個廣為人知的故事中，耶穌遇到了1個瘋子，並命令惡靈離開他，這些靈魂進入了一群豬體內，豬群跑過懸崖，並淹沒在下面的水中。

幾個世紀以來，驅魔儀式包括使用祈禱、命令、熏蒸、聖水、藜蘆、芸香、鹽和玫瑰。然而，驅魔也引起了相當多的懷疑。許多科學家認為，所謂的惡魔附身只是一種精神疾病，例如歇斯底里症、躁狂症、精神病、妥瑞症、思覺失調症（schizophrenia）或人格障礙。懷疑論者聲稱，驅魔對出現附身症狀的人起作用的錯覺，歸因於暗示的力量，或安慰劑效應，這也被用來​​解釋信仰治療等現象。

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