貨從哪來？ 俄羅斯商船進黑海 疑似運補軍用裝備

俄羅斯SC South LLC公司的Sparta IV號商船去年曾在敘利亞被目擊裝載S-300防空飛彈，如今再度從敘利亞載貨，順利通過土耳其的博斯普魯斯海峽及達達尼爾海峽航道進入黑海。（圖片擷取自推特@YorukIsik）

2023/03/06 11:33

〔記者吳哲宇／台北報導〕一艘俄羅斯貨船悄悄潛入黑海，懷疑裝載的是俄羅斯入侵烏克蘭的軍用物資。這艘名為Sparta IV的船在敘利亞載貨，並由俄羅斯軍艦護航。

根據軍聞網站「Naval News」報導，儘管土耳其對俄羅斯軍艦關閉了地中海和黑海之間博斯普魯斯海峽及達達尼爾海峽的航道，但軍用物資的流動仍在繼續。Sparta IV是SC South LLC公司擁有的四艘船之一，SC South LLC是一家從事軍事裝備運輸的俄羅斯航運公司。在入侵烏克蘭後，這家公司和這艘船都被列入特別指定國民名單（SDN）受到美國政府的制裁，但這艘船仍成功通過土耳其的領海海峽。

請繼續往下閱讀...

俄媒此前報導稱，這艘船2月6日土耳其大地震後運載救災物資到敘利亞的塔爾圖斯港（Tortosa）卸貨。然而，這艘船隨後便在塔爾圖斯的俄羅斯海軍基地裝貨，並由俄羅斯海軍20380型Steregushchiy級飛彈護衛艦護送，這增加了其運載貨物的敏感度。

當該船航行通過博斯普魯斯海峽時，吃水深6.2公尺，顯示載有重物。雖然貨櫃中的貨物無法從外目視，但去年同樣曾在塔爾圖斯港被目擊運載S-300防空飛彈，證明能裝載特殊軍用車輛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法