孟加拉羅興亞人難民營大火 2千個庇護所被毀上萬人無家可歸

2023/03/06 10:32

〔即時新聞/綜合報導〕孟加拉南部羅興亞人難民營昨傳出大火,因當地擁擠又建築多為竹子、帆布搭建,大火迅速吞沒2000多個庇護所,造成至少1.2萬難民再次無家可歸,截至5日尚無傳出傷亡消息。

綜合外媒報導,大火發生於科克斯巴扎爾(Cox's Bazar) 的11號營地,約下午2點45左右起火,火勢迅速蔓延,消防單位、營區志工一同救火,花費3小時才成功撲滅大火。

聯合國難民署(UNHCR)駐孟加拉辦事處表示,大約2000個避難所被燒毀或損壞、還有醫院、學校、清真寺在內的90處基礎設施被毀,大約1萬2000名羅興亞人「再次失去了一切」。起火原因仍待調查。

紅十字會與紅新月會國際聯合會(IFRC)成員哈里山丹(Hrusikesh Harichandan)表示,大火造成巨大破壞,當地水資源中心、測試設施等都受影響,

「在緬甸時房子也被燒掉」,40歲、育有6子的難民塞利姆烏拉說,根本來不及拿任何東西,一切都被燒成灰燼,以前在家鄉就發生過大火,現在又發生了,真的不知道還會發生什麼。

30歲難民馬蒙(Mamun Johar)說,「大火毀了一切」,他的住宅、商店都沒了。

該營區因居住密度太高,2021年也發生大火,當時造成15人死亡、約5萬人無家可歸。

#Rogingya #refugee children & families have once again been left homeless as a devastating #fire raged through the refugee camps in Cox’s Bazar today. @UNICEF & our partners are on the ground, responding to the urgent needs of traumatized children and their families. pic.twitter.com/3tA4sTlHt4