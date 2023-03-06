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    孟加拉羅興亞人難民營大火 2千個庇護所被毀上萬人無家可歸

    孟加拉南部羅興亞人難民營昨傳出大火，約2000多個庇護所被毀造成至少1.2萬人無家可歸。（美聯社）

    孟加拉南部羅興亞人難民營昨傳出大火，約2000多個庇護所被毀造成至少1.2萬人無家可歸。（美聯社）

    2023/03/06 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉南部羅興亞人難民營昨傳出大火，因當地擁擠又建築多為竹子、帆布搭建，大火迅速吞沒2000多個庇護所，造成至少1.2萬難民再次無家可歸，截至5日尚無傳出傷亡消息。

    綜合外媒報導，大火發生於科克斯巴扎爾（Cox's Bazar） 的11號營地，約下午2點45左右起火，火勢迅速蔓延，消防單位、營區志工一同救火，花費3小時才成功撲滅大火。

    聯合國難民署（UNHCR）駐孟加拉辦事處表示，大約2000個避難所被燒毀或損壞、還有醫院、學校、清真寺在內的90處基礎設施被毀，大約1萬2000名羅興亞人「再次失去了一切」。起火原因仍待調查。

    紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）成員哈里山丹（Hrusikesh Harichandan）表示，大火造成巨大破壞，當地水資源中心、測試設施等都受影響，

    「在緬甸時房子也被燒掉」，40歲、育有6子的難民塞利姆烏拉說，根本來不及拿任何東西，一切都被燒成灰燼，以前在家鄉就發生過大火，現在又發生了，真的不知道還會發生什麼。

    30歲難民馬蒙（Mamun Johar）說，「大火毀了一切」，他的住宅、商店都沒了。

    該營區因居住密度太高，2021年也發生大火，當時造成15人死亡、約5萬人無家可歸。

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