孟加拉製氧工廠爆炸至少6死 碎塊噴飛1公里砸死路人

孟加拉工業城鎮希塔昆達（Sitakunda）昨傳出爆炸，至少造成6死、30傷。（路透）

2023/03/05 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉東南部一家製氧工廠在4日下午傳出巨大爆炸聲響，隨即燃起大火，當局派出9輛消防車花費一個多小時搶救，仍造成至少6人死、30人傷，因爆炸猛烈，傳出1名死者在工廠外1公里處被爆炸碎塊砸死。

綜合外媒報導，該製氧工廠位於吉大港周邊工業城鎮希塔昆達（Sitakunda）內，巨大爆炸聲響傳遍兩平方公里，附近居民哈克（Redwanul Haque）表示，爆炸後黑色煙霧壟罩整個天空，當時正值上班時間，他看見至少12名工人被抬出；附近成衣廠工人表示，連他們工廠窗戶都被震碎。

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庫米拉消防局高級站長蘇丹（Sultan Mahmud）表示，Sheema製氧廠約在下午4點30分左右發生爆炸，他們獲報後，派出兩地的9輛消防車趕往現場，花了一個多小時才將火勢控制住，爆炸的原因仍在釐清中。

Sheema製氧廠有5人遇難，另1名罹難者阿拉姆（Shamshul Alam）則被目擊被大型爆炸碎塊砸死，家屬慕達發（Mowlana Obaidul Mostafa）表示，當時阿拉姆坐在距離製氧廠1公里外的商店外，突然被一個約250公斤金屬碎塊砸死。

希塔昆達地區去年也發生集裝箱大火，造成50人死亡、近200人受傷。

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