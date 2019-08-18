孟加拉貧民窟大火燒毀1.5萬住宅 約5萬人無家可歸

2019-08-18 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉首都達卡（Dhaka）的一處貧民窟，於當地時間16日發生大火，導致約1萬5000間住宅被燒毀，且有至少5萬人無家可歸。

綜合媒體報導，位於孟加拉首都達卡「查蘭提卡（Chalantika）」的貧民窟於16日晚間突然發生大火，當局雖立刻出動人員救災，但因貧民窟大多都是使用塑膠屋頂，助長火勢延燒，消防員耗時6小時才撲滅大火，但這場大火也導致約1萬5000間住宅被燒毀，且有至少5萬人無家可歸。

相關報導指出，目前還不清楚起火原因，當局已對此展開調查。也有當地的醫療團隊立刻進駐，並提供10萬公升的水以及照護協助。至於受災戶因大多都是低收入戶，當局表示，將對無處棲身的民眾提供救濟。

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