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    「實權早被架空」李克強黯然裸退 外媒爆習陷權力焦慮欲再集權

    中國人大會議5日開幕，中國國家主席習近平與國務院總理李克強（右）先後入座。（路透）

    中國人大會議5日開幕，中國國家主席習近平與國務院總理李克強（右）先後入座。（路透）

    2023/03/05 20:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國14屆全國人大會議5日開幕，國務院總理李克強發表任內最後一次工作報告，政壇告別作只花1個小時，曾被寄予改革厚望的李克強裸退，一個時代黯然結束。外媒分析，中國最高領導人習近平陷權力焦慮，將進一步強化集權控制，而率「習家軍」接棒的李強，不會重蹈李克強覆轍，他將助習掃除所有障礙。

    英國廣播公司（BBC）分析，這次人大會議是習史詩般權力爭奪高潮的象徵，他將自己置於核心位置，沒有人有機會挑戰他，而李強在某些外商眼中，是一個願意通融、較自由派的人物，但面對習的集權，以忠誠獲得上位的李強恐仍將協助習掃除前面路上所有障礙，不會重蹈現任總理李克強的覆轍。

    人大這個橡皮圖章機構將以假民主的方式通過提案，強化習一人獨裁的合法性。這次人大會議預計將審議《黨和國家機構改方案》，分析指，這項方案可能弱化國務院，讓中共黨中央進一步掌握更大權力。

    香港《明報》此前獨家披露，中共可能成立名為「中央內務委員會」的新機構，整合公安、移民、戶籍、交通、反恐和反間諜等職能，將原屬國務院的公安部與國安部也改隸其下，未來可望由深受習信任的現任公安部長王小洪領軍。

    《彭博》也披露，中共中央打算恢復中央金融工作委員會，這個機構曾在1998年至2003年間領導金融系統的核心決策。這表示金融系統的決策權將收歸中共，也就是北京正在重新劃分管制系統，強化黨對政府的控制。

    分析人士指，這些消息明顯是由北京當局釋出，在關鍵時刻放出這樣的消息應具有相當可信度。

    政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠向美國之音（VOA）指出，習在權力危機感和安全焦慮感之下，一直在強化表忠運動，將公安、國安納入黨內的內務委員會，「就是要建立一個中國的KGB（前蘇聯國家安全委員會），走向一個特務治國和恐怖統治的制度。」

    《華爾街日報》4日引述消息人士稱，習和高層官員上週達成共識，計劃在他們認為至關重要的一系列領域賦予中共更多的直接指揮權。這些領域包括安全、金融、科技和文化，同時進一步淡化政府在政策制定中的作用。

    報導稱，去年年末，習面對全國多個城市爆發抗議的局面，人們集會譴責動態清零政策，甚至傳出了要求他下台的呼聲，這是對習集權的罕見斥責。而3個月後，習正加大施壓，進一步加強中共的控制權。

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