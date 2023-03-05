領空遭多次入侵 日本自衛隊︰考慮派無人機升空攔截偵察

日本自衛隊考慮改派無人機升空偵察任何逼近日本領空的外國飛行器。圖為日本航空自衛隊F-15戰機。（路透）

2023/03/05 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府日前發表聲明，由於外國飛行器接近或侵入日本領空的頻率增加，加上中國和俄羅斯已廣泛使用無人機，因此自衛隊考慮改派無人機升空攔截與偵察任何逼近日本領空的外國飛行器，並表示最快在今年追逐軍艦的演習中，首度測試無人機的功能和表現。

據《日本經濟新聞》報導，自2月發生中國高空偵察氣球侵入美國領空事件，促使日本政府討論如何因應侵入領空的無人飛行器措施，而在自衛隊在2021年財政年度上，公布日本戰機為緊急升空攔截逼近日本領空的外國飛行器，達到破紀錄的1004次。

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報導還指出，自去年8月以來，中共軍用無人機一再侵入台灣與日本的領空，然而派戰機升空向無人機發出警告卻毫無用處。此外，由於中國在日本領空附近的軍事活動增加，導至日本戰機升空攔截的頻率、自衛隊人力等成本也連帶增加。據民營機構估計，派戰機升空的成本是派無人機的40倍。

目前日本自衛隊的第一步，是訓練使用無人機辨識外國軍艦，而訓練目標則是派無人機升空辨識逼近飛行器的類型和特徵，若是判斷有攻擊威脅，自衛隊再派戰機因應，如果訓練成功，自衛隊將改用無人機因應快速移動的飛行器。

另外，日本考慮採購土耳其製的Bayraktar TB2無人機，或美國研發的MQ-9「死神」偵察機（MQ-9 Reaper）。

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