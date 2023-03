眾議院中國委員會首場聽證會 警告面臨「生死存亡戰鬥」

「中國問題特別委員會」週二召開首場聽證會,提醒美國民眾中國政府對美國經濟、國家安全構成的威脅。圖為委員會主席蓋拉格。(法新社)

2023/03/01 10:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院「中國問題特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)週二(28)召開首場聽證會,旨在提醒美國民眾,注意中國政府對美國經濟、國家安全構成的威脅。

今年1月10日,眾議院為因應中共威脅,以365票贊成、65票反對的壓倒性票數,表決成立跨黨派的「中國問題特別委員會」。

根據《美聯社》報導,「中國問題特別委員會」主席、威斯康辛州眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)在聽證會一開始,就呼籲美國應強化危機意識;蓋拉格也談到,與中國相關法案難以取得進展​,是由於中國政府在華爾街、白宮積極拉攏「朋友」,為數眾多的說客正衝擊委員會的一切努力。

雖然批評人士擔憂委員會、聽證會將加劇美中的緊張關係,但蓋拉格堅定將兩國之間的競爭描述為「一場關乎21世紀、生死存亡的戰鬥」。

美國、中國之間的緊張關係多年來不斷加劇,兩國曾在美國總統川普執政期間,相互對多項進口產品徵收報復性關稅。此外,中國對武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)大流行的不負責任態度、對台灣的侵略企圖、以及近日間諜氣球在美國領空內暢行無阻,種種因素激起了眾議院對抗中國政府的強烈意志。

