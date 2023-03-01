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    眾議院中國委員會首場聽證會 警告面臨「生死存亡戰鬥」

    「中國問題特別委員會」週二召開首場聽證會，提醒美國民眾中國政府對美國經濟、國家安全構成的威脅。圖為委員會主席蓋拉格。（法新社）

    「中國問題特別委員會」週二召開首場聽證會，提醒美國民眾中國政府對美國經濟、國家安全構成的威脅。圖為委員會主席蓋拉格。（法新社）

    2023/03/01 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）週二（28）召開首場聽證會，旨在提醒美國民眾，注意中國政府對美國經濟、國家安全構成的威脅。

    今年1月10日，眾議院為因應中共威脅，以365票贊成、65票反對的壓倒性票數，表決成立跨黨派的「中國問題特別委員會」。

    根據《美聯社》報導，「中國問題特別委員會」主席、威斯康辛州眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）在聽證會一開始，就呼籲美國應強化危機意識；蓋拉格也談到，與中國相關法案難以取得進展​，是由於中國政府在華爾街、白宮積極拉攏「朋友」，為數眾多的說客正衝擊委員會的一切努力。

    雖然批評人士擔憂委員會、聽證會將加劇美中的緊張關係，但蓋拉格堅定將兩國之間的競爭描述為「一場關乎21世紀、生死存亡的戰鬥」。

    美國、中國之間的緊張關係多年來不斷加劇，兩國曾在美國總統川普執政期間，相互對多項進口產品徵收報復性關稅。此外，中國對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行的不負責任態度、對台灣的侵略企圖、以及近日間諜氣球在美國領空內暢行無阻，種種因素激起了眾議院對抗中國政府的強烈意志。

    「中國問題特別委員會」週二召開首場聽證會，提醒美國民眾中國政府對美國經濟、國家安全構成的威脅。（法新社）

    「中國問題特別委員會」週二召開首場聽證會，提醒美國民眾中國政府對美國經濟、國家安全構成的威脅。（法新社）

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