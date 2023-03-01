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    27歲女被迫嫁63歲翁以淚洗面 5年後自曝故事「超展開」

    安娜（Ana Amalia）在抖音分享了自己的爺孫戀婚姻故事。（圖擷取自抖音）

    安娜（Ana Amalia）在抖音分享了自己的爺孫戀婚姻故事。（圖擷取自抖音）

    2023/03/01 08:26

    〔即時新聞／綜合報導〕爺孫戀真的會幸福嗎？近日一段影片在網路上傳開，印尼一名27歲女子安娜（Ana Amalia）在抖音分享了自己的故事，她在2018年被迫嫁給大她36歲的老翁埃門（Emen Hidayat），當時她無法接受，天天以淚洗面，如今她發現，這段老少配婚姻上演「超展開」劇情。

    綜合外媒報導，安娜2018年在父母安排下，被迫與63歲老翁埃門結婚，當時她無法接受年齡大她36歲的丈夫，非常痛苦，認為自己的人生很悲慘，她說，結婚時沒有化妝、沒有微笑、只有眼淚。

    但是隨著時間推移、兩人相處，安娜發現他們夫妻已經學會接受並且愛上對方近5年了。埃門與前妻所生的2名孩子已經分別為44歲、22歲，起初也都反對他們結婚，現在她與2名繼子關係也改善，變得十分親密。安娜常上網分享夫妻的日常生活，有的影片超過百萬瀏覽量。

    儘管面對很多酸言酸語，安娜說，她很感謝上帝給予她的幸福生活，她也直言，不管神賜給哪個伴侶，都要好好接受，幸福就會來臨。網友也紛紛給予祝福「這對夫妻都很感恩，接受對方本來的樣子...。」

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