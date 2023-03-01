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    天皇曾下榻！日百年溫泉旅館1年換2次水 病菌超標3700倍

    日本百年溫泉旅館「大丸別莊」被爆出溫泉浴池一年只換2次水，衛生單位上門檢驗發現，浴池中的退伍軍人菌含量超標3700倍。（圖取自大丸別莊官網）

    日本百年溫泉旅館「大丸別莊」被爆出溫泉浴池一年只換2次水，衛生單位上門檢驗發現，浴池中的退伍軍人菌含量超標3700倍。（圖取自大丸別莊官網）

    2023/03/01 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本百年溫泉旅館「大丸別莊」被爆出溫泉浴池一年只換2次水，衛生單位上門檢驗發現，浴池中的退伍軍人菌含量超標3700倍，旅館負責人28日召開記者會致歉，竟還說他「不喜歡」消毒劑的味道。

    《法新社》報導，當地法令規定，浴池必須每週更換一次水，但這家擁有近160年歷史、裕仁天皇曾下榻過的老牌溫泉旅館，浴池竟每6個月才換一次水，也沒有添加足夠的氯氣消毒。

    大丸別莊社長山田真28日召開記者會，對於未用足夠氯氣消毒致歉，還說他「不喜歡」這種化學品的氣味，「這是一個自私的理由」，承認這是「完全無視顧客健康的錯誤行為」。

    山田真表示，大丸別莊2019年12月左右開始未嚴格遵守規定，之後因疫情爆發來客數減少，工作人員更加疏忽此事。

    當局去年一項檢查發現，溫泉浴池的退伍軍人菌含量超標2倍。山田承認，當時旅館「偽造了文件，​​聲稱已適當添加了氯氣消毒」。

    衛生單位最新上門檢測發現，大丸別莊浴池中的退伍軍人菌含量超標3700倍。據悉，這種病菌已造成至少一名顧客生病。

    山田真承認，他一直對法令規範抱持鬆散的態度，「我以為退伍軍人菌只是一種隨處可見的普通細菌」。

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