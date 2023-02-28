尪砸錢送大把鈔票花束 人妻因這原因怨「別再送了」......

大馬一名人妻收到老公送的「鈔票花束」。（圖翻攝自Vivi Siew Yee Ong臉書）

2023/02/28 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕有錢花還嫌？馬來西亞一名人妻網紅在社群平台表示，丈夫近日送了她3束「鈔票花束」，雖然當下很感動，但她卻因「1原因」喊累，要求老公下次別再送這種禮物，引發網友熱議。

根據馬來西亞《中國報》報導，來自大馬吉隆坡、在臉書有逾3萬人追蹤的人妻汪銹瑜，2月25日透過臉書表示，老公為了表現愛意，送給她3束特別花束，可以看見花束以馬幣50令吉、10令吉和1令吉面額的紙鈔製成。

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據悉，這3束花共價值3148令吉（約新台幣2.2萬），汪銹瑜表示，自己收到禮物的當下感動不已，但所有浪漫在她要拆花束的過程中被「消磨殆盡」，原來是花束上的錢被黏得非常緊，她必須小心翼翼一一拆開，相當費時費力，最後只好拜託小孩和親弟弟幫忙，花了約3小時才全部拆完，但還是有不少紙鈔破損。

汪銹瑜苦笑：「我跟我老公說我怕了，請以後不要再送我有錢花了，不是錢破還是錢破，破到有的都氣到丟，不懂要怎麼弄。有的粘了也不懂銀行收不收，真的心累，叫孩子弟弟他們幫忙弄，沒有更死，三個小時弄了三束花，沒叫他們幫忙應該7-8個小時吧，真的太難了，現在弄出來的錢就好像垃圾這樣」。

網友紛紛表示，「直接給錢比較實在」、「寧願另一半帶我去玩或吃好吃的」、「可以拿去銀行換」、「看得出來妳老公很疼你」、「我也收過這種，拆真的最累」、「這就是所謂儀式感嗎？我是不懂」。

大馬一名人妻收到老公送的「鈔票花束」，卻「抱怨」別再送了。（圖翻攝自Vivi Siew Yee Ong臉書）

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