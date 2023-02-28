好痛！ 男友求歡遭拒威脅散播性愛片 女子怒持刀「斷根」濺血

28歲女嫌犯持刀割斷男友陰莖，目前已被警方拘留中。（圖擷取自「@Freddy41655488」推特）

2023/02/28 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕印尼1名28歲女子近日以「心情不好」為由拒絕和同歲男友發生親密關係後，遭男方威脅要將2人性愛影片散播給他人觀看，女子聽聞甚感不滿，待男方準備洗澡時持刀襲擊，接著用力割下陰莖，當場血濺四處，消息曝光引起外界譁然，目前男方已送醫治療中。

綜合外媒報導，北蘇門答臘省名字縮寫為AST的28歲女子與男友OG，2人於25日西北岸港市實武牙（Sibolga）某飯店渡過假日，當日女子以「心情不好」為由，拒絕與男友發生親密關係之後，男方竟威脅要將2人先前錄製的性愛影片傳給女方友人觀看。

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女子聽聞男友一番話後甚感不滿，趁他準備洗澡、脫下衣服時，持刀刺向對方，接著直接切斷對方下體，造成現場鮮血四濺，相當嚇人。

飯店人員謝瑞加爾（Evi Wahyuni Siregar）透露，事發後女子曾向他請求醫療救助，指出她的男友正大量失血，但在這之前完全沒有聽到房內傳出任何奇怪聲響。當地媒體稱，行兇小刀是男方帶在身上，他因失血過多已被送往醫院救治，目前仍在加護病房治療，目前尚不清楚是否能接回被切斷的生殖器。

當地警局25日晚間7時許接獲通報後，隨即派員抵達案發現場，並逮捕女嫌犯，目前被拘留中。刑事調查組負責人奈恩戈蘭（Dodi Nainggolan）提到，在訊問過程中女嫌稱2人已交往7個月左右，但最近才發現男友隱瞞結婚事實，向對方提出分手後，經常被男方威脅要把性愛影片散播出去，因不願被自己家人或親友看到，才會憤而犯案。如經查女嫌犯罪行屬實，最高將可判處5年以上監禁。

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