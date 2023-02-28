日女用麻醉貼片殺害男友 醫師：台灣要發生非常困難

吩坦尼止痛貼片須由屬於管制藥品，使用時有嚴格限制。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/02/28 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本傳出一起女子利用止痛麻醉貼片和肌肉鬆弛劑將男友殺害的社會事件。由於作案手法罕見，被一個上萬人追蹤的臉書日本主題粉專分享。不過醫師杜承哲質疑該粉專轉貼的內容有誤，也疑惑涉嫌犯案女子為何能取得如此多的管制藥物，強調這樣的手法在台灣很難實行。

杜承哲在臉書上指出，有臉書社團分享一件在日本發生的離奇殺人案。該粉專寫道，一名有藥理知識的女子趁男友不注意時，讓他喝下肌肉鬆弛劑，接著將數片止痛麻醉貼片貼在他的胸口，「也由於麻醉貼布是貼於胸口附近，那位男朋友可能是肺部或心臟被麻痺，漸漸感覺到呼吸困難，」但在肌肉鬆弛劑的藥效下動彈不得，最終無法呼吸死亡。

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杜承哲說明，此案使用的Fentanyl（吩坦尼）屬於嗎啡類止痛藥，無論貼在哪個部位，只要在血液中的濃度更高就會產生呼吸抑制的效果，與部位無關，「所謂『貼在胸口所以可能麻痹心臟』這一段，原文報導並未出現，為該粉專自行加戲。」

杜承哲認為，新聞真正的疑點是，此類藥物為二級管制，在日本、美國也屬高度管制藥品，為何一個人可以取得如此多的分量？他說，台灣的慢性疼痛患者一個貼片就可使用數日，不需要也不可多領，且要領新藥時還得確認舊貼片已經交回。因此，是否在管理上出現漏洞或其它原因才發生悲劇尚不得而知。

杜承哲提到，利用貼片藥物過量犯案的念頭並非什麼創舉，相關的防弊規定也行之有年，在台灣要發生非常困難。

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