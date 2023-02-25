香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍烹煮 高大成：「人肉叉燒包」翻版

高大成分析香港名媛遭殺害碎屍、煮屍，是熟人所為且有預謀，避免死者身分曝光，查出兇手。（記者蔡淑媛攝）

2023/02/25 14:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），昨（24）日被發現遭人殺害肢解、碎屍，屍塊更分別被烹煮、冷凍，相當驚悚，而香港過去有「人肉叉燒包」真實案例改編為電影，這次發生碎屍、煮屍案，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成認為，在法醫學上研判是熟人所為，且有醫學常識，屍體煮熟後驗不出DNA，避免死者身分曝光，查出兇手。

蔡天鳳昨被發現遭人殺害，遺體甚至遭兇嫌肢解、碎屍，其餘屍塊連同頭顱被存放在村屋地下室的冰箱內，警方還在現場發現2大鍋混有人體組織的湯，裡面有大量肉末，已將其送往化驗。

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法醫高大成說，外界認為此案手段兇殘，在法醫學上認為是熟人所為，且為了掩人耳目而分屍、煮屍，因為屍體煮熟後驗不出DNA，也找不出兇手，且分屍手法非常細膩，切成一塊塊後碎屍、烹煮，即使丟棄也看不出外觀，任誰也聯想不到是人體屍體。

高大成研判，兇手為預謀，凶案現場房屋是案發前1、2週租賃，現場也發現削肉機、電鋸等疑似為分屍工具，準備和分屍工程浩大，絕對是2人以上所為，犯案手法如此細膩且大費周張，研判可能感情加財務糾紛，後來產生仇恨。

高大成也說，中國、香港比較會有分屍案傳出，香港過去「人肉叉燒包」即是改編過去真實案例的電影，昨天再傳名媛遭碎屍、煮屍案，台灣相對少見，他認為是兩地從小到大教育的不同，中國、香港失蹤不是大事，但在台灣戶籍制度完整，不容有人失蹤，親友一定會馬上報警求助。

而且台灣監視器密佈，去年發生台中市神岡桶屍命案，作案的中國籍女子也是怕被發現進而分屍滅證，桶屍被發現後，警方很快就找到凶嫌。

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