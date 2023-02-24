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    乳膠材質致死率多32倍 加州衝浪勝地頒氣球禁令

    加州衝浪勝地拉古納海灘宣布，2024年起禁止公共區域施放任何形式的氣球。示意圖。（歐新社）

    加州衝浪勝地拉古納海灘宣布，2024年起禁止公共區域施放任何形式的氣球。示意圖。（歐新社）

    2023/02/24 17:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州衝浪勝地拉古納海灘日前頒布一項新法規，2024年起禁止在公共場域施放所有類型的氣球。研究顯示，製作氣球的乳膠材質容易被海洋生物誤食，尤其對於海鳥來說，乳膠的致死率比起硬塑料多出32倍。

    根據衛報指出，美國拉古納海灘日前宣布，2024年起禁止在公共場域施放任何類型的氣球。海洋保護協會（Ocean Conservancy）美國塑料政策副主任安雅（Anja Brandon）認為，沿海城市開始重視更嚴格的環境政策，如實施氣球禁令等，因為他們認知道每年要處立這些海灘垃圾，都需要花上一大筆費用。

    塑膠微粒研究員卡拉（Kara Wiggin）對此項政策表示，氣球的乳膠材質很容易被海龜、海鳥、海洋哺乳類等誤食。研究顯示，吞食乳膠的致死率比起硬塑料高出32倍，對海鳥來說是最致命的海洋垃圾類型。專家表示，因為乳膠具有延展性，很容易填充進鳥類的胃腔跟消化道，會導致阻塞、飢餓並死亡。

    雖然製造商聲稱一些乳膠氣球是可生物分解的，但是可能仍需要數十年或更長的時間才能分解，且可分解材質是奠基土壤具備特定的微生物，若氣球漂流至海上則失去了可降解的條件。另外，氣球上的繩子可能纏繞在海洋生物的身體上，許多瀕臨絕種的動物都面臨了這項危險，例如瓜達盧佩海豹和夏威夷僧海豹。

    目前實施氣球禁令的地區包含馬里蘭州、維吉尼亞州、夏威夷，而紐約以及佛羅里達也正在考慮採取類似的措施。專家認為，現今人們越發意識到這些慶祝類物品會對環境造成莫大危害，氣球禁令可能會拓展至更廣的範圍。

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