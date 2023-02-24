美眾院中國特委會28日首開聽證 邀4重量級證人

CNN披露，美國眾議院中國問題特別委員會將在28日舉行首次聽證，邀請川普政府時期的白宮國安顧問麥馬斯特（見圖）等4名重量級證人與會。聚焦中國人權議題並討論如何保衛台灣。（資料照）

2023/02/24 14:50

〔中央社〕CNN披露，美國眾議院中國問題特別委員會將在28日舉行首次聽證，邀請川普政府時期的白宮國安顧問麥馬斯特等4名重量級證人與會。聚焦中國人權議題並討論如何保衛台灣。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士指出，除麥馬斯特（H.R. McMaster）外，證人還包含川普政府後期的白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）、中國異議人士魏京生的秘書童屹、美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）。

請繼續往下閱讀...

證人們將協助委員會構建中國做為全球競爭者所帶來的具體威脅，以及委員會如何因應北京挑釁的優先要務。

博明去年曾親赴眾議院調查2021年1月6日國會山莊暴動特別委員會聽證，當時他說國會山莊事件造成美國國家安全的不同挑戰，在於「我認為這被我們的敵人拿來作文章，散播美國政府體制失能、美國正在沉淪」。

博明當時說：「中國、俄國的蒲亭政權、伊朗，都樂於鼓動這種敘事，但他們都錯了。」

CNN指出，儘管美東時間28日晚間7時（台北時間3月1日上午8時）的這場聽證預計聚焦中國侵犯人權議題，但屆時仍將深入探究的另一重點，將是美國如何保護台灣對抗中國日益升高的敵意。

華盛頓郵報22日時披露，擔任眾議院新成立「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）已於週末密訪台灣4天，期間晉見總統蔡英文與台灣政軍高層。蓋拉格透露，訪台期間他見到的每位台灣官員提及俄烏戰爭，稱其為對台灣一記警鐘，也對美方延遲交付售台武器表達憂慮。

另據知情人士透露，因應中國在半導體供應鏈所扮角色帶來的挑戰，也是中國問題特別委員會的要務並獲兩黨支持。

包括美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）在內的美國國安高層都益發頻繁示警，稱中國國家主席習近平已命令中國軍方做好入侵台灣的準備，此舉將使緊張局勢大幅提升並增加與美國衝突機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法