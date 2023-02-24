暴風雪襲擊美國北部和中西部！高達90萬戶沒電、數千航班停飛

冬季風暴近日席捲美國北部平原和中西部地區，造成約達90萬戶民眾無電可用、數千個航班取消或延後飛行。圖為明尼蘇達州的明尼亞波利斯市。（彭博）

2023/02/24 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕冬季風暴近日席捲美國北部平原和中西部地區，就連通常氣侯怡人的舊金山也出現罕見雪花，美國國家氣象局表示，積雪最深恐達18英吋（約46公分），風速達每小時50英里（約80公里），這場風暴相當於全天溫度為攝氏零下40度，目前已知有1名消防員喪生，造成約達90萬戶民眾無電可用、數千個航班取消或延後飛行。

綜合外媒報導，美國國家氣象局表示，從北部華盛頓州至新英格蘭的大片地區仍舊處於寒流警報，積雪深度最高恐達46公分，颳起每小時80公里強風，且全天最低溫下探攝氏零下40度。

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當地官員指出，1名志願消防員在密西根州郊區大急流城（Grand Rapids），不幸遭一根被冰撞倒電線砸死，目前推測風暴造成約達90萬住戶和企業無電可用。

依據航班跟蹤網站「Flightware.com 」數據顯示，由於美國中西部、北部受到冬季暴風雪惡劣氣候影響，許多道路無法通行或相當危險，因此有超過2千個航班被取消，1萬5千個航班延誤。

報導稱，加州大部分地區也遭冬天暴風雪席捲，其中通常氣候宜人的洛杉磯郡罕見出現雪花，推測高海拔地區將出現暴風雪，預計本週六洛杉磯以東約45英里（約72公里）的聖蓋博山 （San Gabriel Mountains）可能積雪高達8英呎（2.4公尺）左右。

位於中西部明尼蘇達州的最大城市明尼亞波利斯（Minneapolis）當地學校宣布停課，該市3天內降雪高度超過13英吋（約33公分），明尼蘇達州巡邏隊發言人指出，全州因為暴風雪造成160多起車禍，更有數十輛汽車在路上打轉。

自從20日晚間風暴開始以來，多個城市累計降雪量達到數十英吋，其中懷俄明州巴特萊克（Battle Lake）降雪量為48英吋（約1.2公尺），蒙大拿州杜普耶（Dupuyer）的降雪量為32英吋（81公分），猶他州帕克城（Park City）的降雪量為29英吋（約73公分）。

與此同時，美國東南部卻出現異常高溫，預計從23日起直至周末在俄亥俄州和南方部分地區可能出現破紀錄高溫。天氣預報專家預估，佛羅里達傑克遜維爾（Jacksonville）於下週日（26日）將出現攝氏31度高溫。

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