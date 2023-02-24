恐怖！男子河邊遛狗遭鱷魚攻擊 狠咬小腿拖入水中險喪命

澳洲38歲男子遛狗時，狗狗跑到河岸旁喝水，忽然衝出1隻鱷魚後咬住他的小腿拖入河中。鱷魚示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2023/02/24 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州近期1名38歲男子在船坡道附近遛狗，走到一半狗狗跑到河岸旁喝水時，忽然衝出1隻鱷魚後咬住他的小腿拖入河中，附近1名護林員及時發現，即刻衝上前驅退鱷魚後將人和狗拉上岸，隨後將他送往醫院搶救，撿回一命，不幸的是與他同行的家犬被鱷魚活活咬死。

綜合外媒報導，38歲男子居住於北部庫克敦偏遠地區的布盧姆菲爾德河（Bloomfield River），他於22日在船坡道附近遛狗時，狗狗因為口渴跑到河邊飲水，人和狗忽然遭到1隻野生鱷魚攻擊。目擊者透露，事發當時撞見鱷魚緊咬住男子腿部後拖入水中，附近1名護林員及時發現後緊急上前驅趕鱷魚，順利將人、狗拖上岸。

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男子獲救後隨即被直升機送往凱恩斯醫院搶救，他的小腿上有不少地方被咬傷，經治療後已無生命危險，不幸的是家犬遭鱷魚攻擊後斷氣身亡。

昆士蘭公園與野生動物保護局表示，接獲通報後已成立專案小組前往當地調查，尚未確認是否捕獲鱷魚再移往他處安置，同時提醒民眾因為該地區為許多大型鱷魚的自然棲息地，建議民眾與水邊至少保持5公尺以上距離以策安全，尤其遛狗更應注意，因為鱷魚將視狗狗為有吸引力的獵物。

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