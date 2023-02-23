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    一個菸頭破52年懸案！ 美國「麗塔謀殺案」兇手找到了

    1971年美國佛蒙特州伯靈頓發生一起兇殺案，一名24歲女教師麗塔在公寓內被勒死，這起懸案在52年後宣布偵破。（圖擷自伯靈頓警局推特）

    1971年美國佛蒙特州伯靈頓發生一起兇殺案，一名24歲女教師麗塔在公寓內被勒死，這起懸案在52年後宣布偵破。（圖擷自伯靈頓警局推特）

    2023/02/23 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕1971年美國佛蒙特州伯靈頓（Burlington）發生一起兇殺案，一名24歲女教師麗塔（Rita Curran）在公寓內被勒死，儘管現場發現菸頭，但受限於當時的技術，無法藉此找到兇嫌，而成為一樁懸案，在52年後，伯靈頓警方宣布，偵破這起逾半世紀的懸案，兇嫌為死者樓上住戶，惟這名兇嫌已在1986年因吸毒過量死亡。

    綜合美國媒體報導，伯靈頓警方在當地時間21日召開記者會，宣布偵破52年前的懸案，1971年7月19日，這天是個星期一，24歲女教師麗塔（Rita Curran）被室友發現在公寓內遭勒死，現場有激烈打鬥痕跡，警方在現場採集到菸頭，但受限於當時的技術，無法藉此找到兇嫌，漸漸地成為一樁懸案。

    不過伯靈頓警方精心保存當時採集到的證據，2014年將菸頭中所採集到的DNA輸入犯罪數據庫內進行比對，但未找到與之匹配人員，也與警方懷疑的13名主要嫌疑人DNA不合；伯靈頓警方並不放棄，2019年再度重啟調查，還與一家私人基因檢測公司進行合作，他們在那裡找到了部分匹配選項，警方順著這條線索調查，發現這個部分DNA匹配人員的親屬之一，男子德魯斯（William DeRoos）當時就住在死者家樓上。

    在當年警方就有針對周圍住戶進行調查，時年24歲的德魯斯稱當晚他一直都在家裡睡覺，妻子也作證；警方再次找到德魯斯當年的妻子時，她改變了關於德魯斯不在場證明說法，表示她其實不清楚當晚前夫在哪裡。

    德魯斯前妻表示，案發當晚夫妻發生爭吵，德魯斯說要出門冷靜一下，在她已經入睡後才返家；隔天警方登門調查，表示公寓發生凶殺案，詢問是否有看到或聽到任何東西，德魯斯說沒有，警方離開後，他立刻要求必須跟警方聲稱他整晚都在家，因為他有前科，若沒有不在場證明會被警方懷疑，隨後妻子都堅稱德魯斯整晚都在家。

    在凶殺案發生後不久，他們就離婚，德魯斯前往泰國出家當佛教僧侶，之後德魯斯回到美國再婚，但在1986年因吸毒過量在舊金山去世。

    麗塔父母還沒等到真相就已經離世，麗塔的姐姐與弟弟出席記者會上表示，感謝警方為解決謀殺案所做的不懈努力，弟弟在記者會上表示，他與姐姐一起在家裡生活24年，但姐姐搬出去2週後，人生戛然而止，「我向我的父母祈禱，我也向麗塔祈禱。」

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