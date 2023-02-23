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    全球缺蛋潮！ 美墨邊境「違法攜帶雞蛋」人數增近400％

    美國受到禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素影響，導致國內蛋價居高不下，也讓試圖從美墨邊境私帶「雞蛋」的人數暴增近400％左右。（美聯社）

    美國受到禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素影響，導致國內蛋價居高不下，也讓試圖從美墨邊境私帶「雞蛋」的人數暴增近400％左右。（美聯社）

    2023/02/23 13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕多國近期陸續面臨蛋荒、雞蛋漲價的情況，食品研究組織與外媒分析，為禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素所導致。美國邊境官員指出，近期試圖從美墨邊境私帶「雞蛋」的人數暴增近400％，因美國國內雞蛋價格居高不下，平均一打雞蛋漲至4.25美元（約新台幣127元），而墨西哥平均只要2.71美元（約新台幣82元）。

    綜合外媒報導，從美國海關和邊境保護局（CBP）的最新數據顯示，與去年同期相比，加州聖地牙哥從2022年1月11日至2023年1月23日止，在美墨邊境查獲攜帶雞蛋的數量，比前1年增加了397.54％；另外在亞利桑那州的邊境城市圖桑（Tucson）則增加了320.25％、德州拉雷多（Laredo）增加313.08％。

    CBP發言人邁爾（Roger Maier）表示，越來越多人試圖從墨西哥北部邊境城市華雷斯（Juarez），將雞蛋運到美國德州艾爾帕索（El Paso），主要原因是美國去年初爆發高致病性禽流感，導致美國數千萬禽鳥死亡，再加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，導致飼料、運輸和包裝成本上漲，更讓美國蛋價居高不下。

    不過CBP發言人也指出，大部分被查獲到的駕駛，並非真的是在「走私」、「偷渡」雞蛋，因為他們不明白在邊境運輸雞蛋是違法的，且他們都會在初次檢查時主動申報，「一旦被查獲後，民眾可以直接選擇放棄這些雞蛋，這樣就不會被當作走私，所以與其說是偷渡，更多像是人在旅行時帶著雞蛋」，而未經申報且被查獲的走私者，則將面臨300美元（約新台幣9097元）罰款。

    另外，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據，在去年1月至12月間，美國一打大型A級雞蛋的平均價格從1.92美元（約新台幣58元）漲至4.25美元；墨西哥一般雜貨店的雞蛋1公斤（相當於十幾顆大型A級雞蛋）批發價約在30至51披索，約為1.59美元至2.71美元（約新台幣48元至82元）。

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