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    白髮運動後武漢上演紅色恐怖 至少5示威者被捕

    武漢近期大規模示威形成「白髮運動」，圖為抗議群眾15日聚集中山公園。（路透）

    武漢近期大規模示威形成「白髮運動」，圖為抗議群眾15日聚集中山公園。（路透）

    2023/02/22 17:24

    〔中央社〕武漢退休人士為主的民眾抗議醫保改革縮減福利，近期大規模示威形成「白髮運動」。但當地居民揭露，過去1週武漢警方在各社區清查曾參與示威喊口號的抗議者，傳出目前至少5人被捕。

    美國自由亞洲電台今天報導，武漢多名居民表示，警察正在清查參與示威遊行的活躍分子，傳1週內已有5人被捕。

    不願披露身分的人士告訴自由亞洲電台，武漢現在上演「紅色恐怖」；1名過去3年與很多記者合作在武漢採訪的朋友，15日被跟蹤後，16日竟被像綁架一樣，關進派出所幾個小時。

    知情人士表示，在被捕的5人之中，一人是23歲左右的男性青年，傳出原因是與一些老人唱「國際歌」；另一人是計程車司機，因為到現場聲援被抓；還有一人則是張海被跨省抓捕；此外還有2名維權人士也被抓。但此外應還有很多無法統計到的人。

    張海父親3年前死於COVID-19，從此走上了維權之路，要求政府公開死亡人數等疫情訊息，並多次接受外國媒體記者採訪。這次武漢「白髮運動」，張海在海外社群媒體轉發示威活動的影片、媒體報導及相關評論，從為父親維權到為弱勢群體維權。

    今年2月8日，武漢上萬名退休人員聚集在市政府門前請願，要求政府官員公開解釋為什麼將每月人民幣260餘元的醫藥補貼降至數十元。且居民看病超過700餘元醫療費才可報銷其餘部分，集會要求官方撤回新的醫保措施。

    官員事後解釋聲稱，長遠來看，患大病的人可因此得到政府更多的補貼，但居民不接受政府的說法。2月15日武漢退休人員和居民再次向政府示威。其後，當局開始抓捕示威者。

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