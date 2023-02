女大生宿舍失火！用烤麵包機製作熱壓吐司 廚房整間燒黑一片

2023/02/22 10:54

〔即時新聞/綜合報導〕倫敦一名女學生日前在宿舍製作熱壓吐司時,因錯誤使用吐司機而造成廚房爆炸,整個共用廚房區域都燒成黑色,幸運的是沒有人員傷亡,當地消防局近日將此景錄製影片上傳,PO文發布後引起眾多網友討論與留言。

綜合外媒報導,倫敦消防隊(London Fire Brigade)表示,當地時間13日10時許獲報位於東南部艾弗里山(Avery Hill)某戶學生宿舍3樓發生火災,因1位未具名女大生製作熱壓吐司時,將吐司機平放後,使用其中一側熱度融化起司時,因起司融化加上麵包碎屑接觸機器加熱零件,最終導致吐司起火燃燒,燒毀整個共同廚房空間。

宿舍其中一名住戶勞拉(Laura)補充:「這名女大生把吐司放著烤,就離開去洗澡了。」

公開影像可見,整間廚房被火燒得一片漆黑,天花板上也破了大洞,地板到處都是碎片,景象令人怵目驚心。

倫敦消防隊指出,獲報後緊急派出4台消防車和25名消防員抵達,花費約40分鐘才控制火勢,幸運的是沒有任何人員受傷。

倫敦消防局提醒民眾,要經常檢查考吐司機或其他電器,如未使用時可以拔掉插頭防範起火,同時建議民眾減少廚房工作檯上的雜物,尤其烤麵包機和爐灶附近須特別小心,因為有可能不慎打開開關後引發意外失火。

消息曝光後,引起許多網友討論,有人說「學生應該考慮上烹飪課」、「這名學生會被起訴嗎?」、「我從沒有想過利用吐司機來做熱壓起司吐司,她應該使用烤架製作才對」、「究竟怎麼考進大學的?」。

