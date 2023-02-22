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    女大生宿舍失火！用烤麵包機製作熱壓吐司 廚房整間燒黑一片

    倫敦一名女學生日前在宿舍製作熱壓吐司時，因錯誤使用吐司機而造成廚房爆炸，整個共用廚房區域都燒成黑色。（圖擷取自「@LondonFire」推特、本報合成）

    倫敦一名女學生日前在宿舍製作熱壓吐司時，因錯誤使用吐司機而造成廚房爆炸，整個共用廚房區域都燒成黑色。（圖擷取自「@LondonFire」推特、本報合成）

    2023/02/22 10:54

    〔即時新聞／綜合報導〕倫敦一名女學生日前在宿舍製作熱壓吐司時，因錯誤使用吐司機而造成廚房爆炸，整個共用廚房區域都燒成黑色，幸運的是沒有人員傷亡，當地消防局近日將此景錄製影片上傳，PO文發布後引起眾多網友討論與留言。

    綜合外媒報導，倫敦消防隊（London Fire Brigade）表示，當地時間13日10時許獲報位於東南部艾弗里山（Avery Hill）某戶學生宿舍3樓發生火災，因1位未具名女大生製作熱壓吐司時，將吐司機平放後，使用其中一側熱度融化起司時，因起司融化加上麵包碎屑接觸機器加熱零件，最終導致吐司起火燃燒，燒毀整個共同廚房空間。

    宿舍其中一名住戶勞拉（Laura）補充：「這名女大生把吐司放著烤，就離開去洗澡了。」

    公開影像可見，整間廚房被火燒得一片漆黑，天花板上也破了大洞，地板到處都是碎片，景象令人怵目驚心。

    倫敦消防隊指出，獲報後緊急派出4台消防車和25名消防員抵達，花費約40分鐘才控制火勢，幸運的是沒有任何人員受傷。

    倫敦消防局提醒民眾，要經常檢查考吐司機或其他電器，如未使用時可以拔掉插頭防範起火，同時建議民眾減少廚房工作檯上的雜物，尤其烤麵包機和爐灶附近須特別小心，因為有可能不慎打開開關後引發意外失火。

    消息曝光後，引起許多網友討論，有人說「學生應該考慮上烹飪課」、「這名學生會被起訴嗎？」、「我從沒有想過利用吐司機來做熱壓起司吐司，她應該使用烤架製作才對」、「究竟怎麼考進大學的？」。

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