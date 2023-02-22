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    冬季風暴席捲美國北部 恐面臨破紀錄降雪量

    冬季風暴席捲美國北部平原和中西部地區，帶來破紀錄的降雪量，將導致美國國內航班大亂。資料照。（歐新社）

    冬季風暴席捲美國北部平原和中西部地區，帶來破紀錄的降雪量，將導致美國國內航班大亂。資料照。（歐新社）

    2023/02/22 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家氣象局（National Weather Service）日前發出警報，示警當地時間週二（21日）將有一場來自美國西部的巨大冬季風暴席捲北部平原和中西部地區，恐帶來破紀錄的降雪量，除危及公路的用路安全，也將導致美國國內航班大亂。

    根據《路透》報導，美國國家氣象局本週二針對美國西部和中北部的廣大地區，發布了冬季暴風雨、暴風雪和強風警報。預計從週二到週四（23日）歷時3天，最高降雪量可達2英尺（約61公分），最大風速可達每小時97公里。

    預報中顯示，降雪速度每小時可達2英寸（約5公分），加上伴隨而來的強勁風勢，使美國北部平原、中西部上游地區變得異常危險，甚至將讓民眾難以踏出家門。

    暴風圈移動速度緩慢，將使加州（California）部分地區降下大雨，使內華達山脈（Sierra Nevada mountains）降下大雪；週三開始，暴風圈移動到中西部上游，對明尼蘇達州（Minnesota）和威斯康辛州（Wisconsin）的影響最為劇烈；週三稍晚到週四，暴風圈進入新英格蘭（New England）地區，預計帶來大雪。

    除此之外，揮之不去的暴風圈更可能在加州造成久違的大雪。加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候專家史溫（Daniel Swain）表示，該州全境、3900萬居民都有機會在本週目睹降雪，並能看到周遭山脈的山頂被白雪覆蓋。

    與此同時，雖說未來數天大部分地區都呈現嚴寒氣候，但美國南部卻有機會出現破紀錄高溫。預報顯示南部一些地區的氣溫，與寒冷的北部平原溫差甚至達到華氏100度（約攝氏37.7度）以上。

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