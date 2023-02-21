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    接力拜登！義總理訪烏克蘭 料將宣布援助這款「降俄神器」

    義大利決定向烏克蘭提供SAMP/T中程防空系統。圖為SAMP/T發射車發射「紫苑30」飛彈。（圖擷取自MBDA公司網站）

    義大利決定向烏克蘭提供SAMP/T中程防空系統。圖為SAMP/T發射車發射「紫苑30」飛彈。（圖擷取自MBDA公司網站）

    2023/02/21 20:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕繼美國總統拜登之後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）21日也抵達烏克蘭首都基輔，準備與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談。預計梅洛尼此行將正式宣布提供可攔截中程彈道飛彈的SAMP/T（Surface-to-Air Missile Platform/Terrain）防空系統，協助烏克蘭抵禦俄軍空襲。

    去年12月27日，烏克蘭總統澤倫斯基與梅洛尼通話後，推文稱義國正考慮提供SAMP/T防空系統。去年10月上任的梅洛尼一直是基輔的堅定支持者，多家外媒報導。她的政府可能正準備向烏克蘭提供第6批援助物資，並在基輔之行中正式宣布，其中包括烏克蘭急需的SAMP/T防空飛彈系統。

    梅在20日的波蘭華沙記者會上，梅洛尼表示，義大利至今已提供烏克蘭資金、軍事以及人道救援，並說義大利自戰爭爆發以來便與烏克蘭同心，未來也會如此。俄烏戰爭期間，義大利便持續支援烏克蘭資金與武器，2月稍早更答應將與法國合作開發SAMP/T防空飛彈系統給烏克蘭。

    如果一切順利，SAMP/T將成為IRIS-T、「國家先進防空系統」（NASAMS）、「愛國者」之後，烏克蘭擁有的又一款先進中程防空系統，對烏克蘭構建銅牆鐵壁般的防空系統，無形中再加一個保險。

    值得一提的是，SAMP/T可以擊落中短程彈道飛彈，例如俄軍用來對烏克蘭城市發動深度打擊的「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈，它還可以摧毀巡弋飛彈、無人機等。

    義大利總理梅洛尼（右）21日抵達烏克蘭首都基輔，烏國副外長佩雷貝尼斯（Yevhen Perebyinis，左）在場迎接。（歐新社）

    義大利總理梅洛尼（右）21日抵達烏克蘭首都基輔，烏國副外長佩雷貝尼斯（Yevhen Perebyinis，左）在場迎接。（歐新社）

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