痛心！澳洲出生5週女嬰被2犬「撕咬頭部」 送醫不治

1名出生僅5週的女嬰，在家時忽然遭到2隻羅威那家犬攻擊，造成頭部嚴重受傷，送醫急救仍不治。圖為羅威那犬示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2023/02/21 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州近期傳出1起家犬襲擊女嬰致死事故，1名出生僅5週女嬰在家時忽然遭到2隻羅威那家犬（rottweiler）攻擊，造成頭部嚴重受傷，送醫急救，隔日宣告不治，當局已立案調查中。

綜合外媒報導，南部海岸小鎮莫魯亞（Moruya）1名出生約5週女嬰和父母當地時間18日在家時，2隻羅威那家犬忽然情緒失控，趁成人不注意時攻擊嬰兒，父母聽到孩子哭聲後，緊急上前查看後發現女嬰頭部疑遭嚴重撕咬，即刻自行開車送往附近醫院治療，但因傷勢過重，隔日（19日）宣告離世。

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當地警方表示，目前相關機構人員已扣押肇事的2狗，尚未清楚是否安排安樂死，本案持續調查中。

據悉，這並非南威爾斯州首次發生狗襲擊人類事件，1名2歲男童與家屬2022年12月住在新南威爾斯州中部考拉（Cowra）某間旅館時，也意外遭到羅威那犬咬死。根據當局統計，該州僅3個月就發生1千多起狗攻擊人事故，因為疫情，造成許多狗數月以來沒有與人接觸，造成容易害怕或感覺受威脅，且增加了攻擊性，加上不負責任的飼主，導致狗攻擊人類的案件增加。

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