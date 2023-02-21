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    中國爸媽賣16歲女兒爽賺百萬 少女出逃報警求助竟被送回火窟

    中國四川一戶人家把16歲女兒賣給一個男人，少女從家鄉出逃到廣東自力打工維生，孰料仍被男方派人抓回；少女在高速公路服務區以上廁所為由趁隙求助，最後還是被送回家。（翻攝微博）

    中國四川一戶人家把16歲女兒賣給一個男人，少女從家鄉出逃到廣東自力打工維生，孰料仍被男方派人抓回；少女在高速公路服務區以上廁所為由趁隙求助，最後還是被送回家。（翻攝微博）

    2023/02/21 12:41

    〔即時新聞／綜合報導〕她是人，不是畜牲！中國四川一戶人家把16歲女兒賣給一個男人，這名少女不願屈從，從家鄉出逃到廣東自力打工維生，孰料被男方派人抓回。少女在高速公路服務區以上廁所為由趁隙求助，最後仍被送回家。

    中國少女小苦（化名）出身四川，家人不顧她的意願，把她當牲口賣給一名男人做老婆，爽賺26萬人民幣（約新台幣115萬元）。小苦不願屈從，逃到廣東省自力更生，在工廠打工。本月14日，「買了」小苦的男人不甘吃虧，派一堆親友從四川趕到工廠宿舍，強行將小苦擄回家，身形瘦小的小苦寡不敵眾，只能被乖乖帶回。

    一行人途經田東高速公路服務區，小苦靈機一動，以上廁所為由找到空隙，躲在廁所向服務人員求助。因為小苦未成年，中國警方與中國婦聯等相關單位派員到場，小苦從廁所被人帶出來時無助又緊張，在向警察描述自己遭遇時，雙手緊緊抱著自己，哭訴「我爸媽把我賣給他們的」。

    小苦被暫時安置，其父兄於17日自四川趕到安置單位，經由中國婦聯一番「勸說」，最後少女被出賣自己的家人領了回家。

    該案於20日由中媒曝光，人口販賣所得卻被中媒美化為「彩禮」，還擦脂抹粉誇相關單位「幫助他們購買車票」貼心。中國輿論沸騰，有網友氣得痛罵，「這不叫彩禮，這叫人口買賣，女方父母涉嫌販賣人口，男方涉嫌買賣人口，非法拘禁加強姦」、「這個女性的父親是第一個應該坐牢的人，人口買賣罪，而且販賣自己的親生女兒」。

    也有網友痛罵，政府單位讓加害人把受害者帶回，難道是打算讓加害人繼續賣？「婦聯出來調解，然後呢？就這麼放他們回去啦？」其他中國網友回應道，「婦聯僅招男性」、「婦聯，懂得都懂」。

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