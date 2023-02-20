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    北約盟軍最高統帥支持援烏F-16和ATACMS

    北約組織歐洲盟軍最高統帥兼美軍駐歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli）上將。（法新社）

    北約組織歐洲盟軍最高統帥兼美軍駐歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli）上將。（法新社）

    2023/02/20 15:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》18日引述消息報導，北約組織歐洲盟軍最高統帥兼美軍駐歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli）上將，私下游說美國國會議員，向基輔提供F16戰機、射程超過100公里的長程飛彈及無人機，藉此協助烏軍擊敗俄羅斯。

    據報導，卡沃里對到訪德國慕尼黑的美國國會議員，舉行閉門簡報會議，這些議員詢問卡沃里，F-16能否有助烏克蘭擊敗俄羅斯，卡沃里給了肯定答案。卡渥里補充說，烏克蘭還需要射程100公里以上的長程飛彈，才能夠深入打擊俄羅斯，威脅俄軍指揮部和補給線。

    卡沃里在慕尼黑安全會議上呼籲，美國及其盟國應向烏克蘭提供先進武器，包括飛機、無人機及長程飛彈，例如射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

    《Politico》上週曾報導，烏克蘭持續向美國要求援助遠程武器，如ATACMS，不過拜登政府以美國擔心自己沒有足夠的庫存，拒絕烏克蘭請求。在遭美國拒絕後，基輔正在考慮要求華盛頓批准從使用該武器的盟國購買ATACMS，ATACMS用戶名單包括南韓、波蘭、羅馬尼亞、希臘、土耳其、卡達和巴林。

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