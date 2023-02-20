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    「世界最糟的100種食物」！ First Love拿坡里義大利麵排名令人意外

    外媒「TasteAtlas」公布「世界最糟的100種食物」榜單，其中第71名是因日劇「First Love 初戀」爆紅的「拿坡里義大利麵」。（圖擷取自TasteAtlas官網）

    外媒「TasteAtlas」公布「世界最糟的100種食物」榜單，其中第71名是因日劇「First Love 初戀」爆紅的「拿坡里義大利麵」。（圖擷取自TasteAtlas官網）

    2023/02/20 14:01

    〔即時新聞／綜合報導〕介紹世界各國料理的外國媒體「TasteAtlas」日前公布一份「世界最糟的100種食物」榜單，其分別來自全球不同國家的特色料理。然而，榜單中出現三道日本料理，包含前陣子因日劇「First Love 初戀」而掀起話題的「拿坡里義大利麵」，竟淪為第71名，讓日本網友感到十分訝異。

    《TasteAtlas》報導，外國媒體針對世界各國料理評比、統計，統整出一份「世界最糟的100種食物」榜單，檢視該內文，皆對料理進行簡單介紹，無特別說明食物上榜原因，在榜單中，也無看見台灣料理上榜。但令人感到意外的是，榜單截至20日止，竟出現三道日本難吃料理，分別是蒟蒻麵（87名）、米餅（73名）及近來爆紅的「拿坡里義大利麵」（71名），讓許多日本網友不敢置信。

    消息曝光後，引起許多日本網友熱議，「米餅為什麼能夠上榜啊」、「不知道拿坡里義大利麵好吃在哪嗎」、「是因為拿坡里義大利麵比較符合日本人口味，所以外國人不能接受嗎」、「納豆居然沒在榜上」、「我認為食物沒有絕對好壞，只有自己喜不喜歡」、「決定最差的意義在哪？食物的味道只是主觀的」、「這樣的排名不是很有幫助，因為它們受到評委的文化、品味和個人影響。」

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