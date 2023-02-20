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    土耳其災害與應變管理署：除重災兩省外搜救結束

    土耳其災害與應變管理署宣布，除了受創最重的卡拉曼馬拉斯省和哈泰省之外，其他各省搜救工作已經結束。（法新社）

    土耳其災害與應變管理署宣布，除了受創最重的卡拉曼馬拉斯省和哈泰省之外，其他各省搜救工作已經結束。（法新社）

    2023/02/20 07:04

    〔中央社〕土耳其災害與應變管理署署長塞翟今晚宣布，除了在強震中受創最重的卡拉曼馬拉斯省和哈泰省之外，其他各省搜救工作已經結束。

    法新社報導，災害與應變管理署（AFAD）署長塞翟（Yunus Sezer）在安卡拉告訴記者：「許多省的搜救工作已經完成。卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）和哈泰省（Hatay）相關工作繼續。」

    卡拉曼馬拉斯省帕扎爾哲克鎮（Pazarcik）是6日襲擊土耳其11省的規模7.8強震震央所在。

    震後第14天，塞翟表示，搜救工作繼續在卡拉曼馬拉斯省的約40棟建築進行，他預期到深夜時，這數字將會減少。

    在對災區充分展開搜尋後，搜救團隊已經放慢進度，過去24小時不再有倖存者獲救。

    當地媒體報導，在第一起強震後的第296小時，搜救人員昨天在哈泰省首府安塔基亞（Antakya）救出一名男性和一名女性生還者，但是他們的3名兒女不幸罹難。

    在此之前，16日和17日共有4人生還獲救，包括一名14歲男童。

    土耳其南部與敘利亞接壤地區6日起發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震。塞翟今晚表示，土耳其的罹難人數來到4萬689人。加上敘利亞的數字後，這場震災死亡總數現在增至4萬4377人。

    土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）昨天指出，約有10萬5000棟建築在地震中倒塌、必須予以拆除，或嚴重毀損。

    土耳其政府沒有公布強震後無家可歸的人數。不過總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）14日曾經表示，已經從災區省分撤離了約220萬人。1120220

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