布林肯訪土耳其災區 週一會見艾多根

美國國務卿布林肯（右）造訪土耳其，土耳其外交部長卡夫索格魯（左）迎接。（路透）

2023/02/19 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（19）日造訪了近來受到強烈地震侵襲的土耳其。布林肯此行除了表達對土耳其的支持外，預計他也將與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）會面，並可能會論及購買F-16戰機，或是瑞典與芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等議題。

綜合《路透》、《法新社》報導，布林肯的座機本日降落在土耳其南部的因吉爾利克空軍基地（Incirlik air base），目前美國正利用這座基地向土耳其輸送救災物資。布林肯在基地受到了土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）的歡迎，並與對方一同乘坐直升機視察災區。

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根據消息人士透露，布林肯稍後將前往土耳其首都安卡拉（Ankara），並於明日和土耳其總統艾多根會面，屆時雙方可能會談論到土耳其購買F-16戰機，以及土耳其阻擋瑞典加入北約等議題。

出於對土耳其人權的顧慮，以及可能對希臘造成的安全威脅，美國國會並不支持向交土耳其出售F-16。

埃爾多安的首席外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）上個月曾表示，他希望購買F-16的交易不會成為「人質」，用以脅迫土耳其同意瑞典和芬蘭加入北約。

美國國務卿布林肯（右）與土耳其外交部長卡夫索格魯（左）一同搭直升機勘災。（路透）

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