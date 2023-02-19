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    美國11歲童誤食「大麻軟糖」 母怒批：政府應正視毒品問題

    美國11歲男童瑞安（Ryan）意外誤食含「大麻」的小熊軟糖。示意圖。（路透）

    美國11歲男童瑞安（Ryan）意外誤食含「大麻」的小熊軟糖。示意圖。（路透）

    2023/02/19 18:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國11歲男童瑞安（Ryan）日前至朋友家參加派對時，意外誤食含「大麻」成分的小熊軟糖，回家後竟開始傻笑，最後癲癇發作，嚇得媽媽立刻將他送至醫院掛急診。

    《紐約郵報》報導，瑞安的媽媽吉爾（Veronica Gill）上周帶瑞安，至新斯普林維爾（New Springville）的朋友家觀看比賽，過程中因看得太嗨，所以沒注意到兒子的行動，回家後竟發現他坐在沙發上，突睜大眼睛傻笑，於是馬上向前查看情況，結果瑞安下秒像是癲癇發作般，倒在地上不斷發抖，吉爾趕緊將他送至急診求助。

    經過電腦斷層掃描等一系列的檢查後，竟在瑞安的尿液中發現大量的四氫大麻酚（THC），媽媽才驚覺原來朋友家中的小熊軟糖含大麻成分。所幸瑞安經治療、休養後，目前已平安出院。

    對此，吉爾表示，「我很震驚，因為我的朋友是一個很守規矩的人，我們根本想不到瑞安會在他們家中吃到大麻軟糖。」

    《臨床毒理學》最新研究指出，美國近20年來，6至18歲的兒少誤食或濫用大麻產品的數量急劇上升。吉爾怒批當地政府，「為什麼政府允許這種糖果被包裝得跟普通糖果一樣，軟糖含有THC的警示標語很小，很容易就會被消費者忽略」。且呼籲政府應正視毒品相關問題，「我希望政府可以嚴厲打擊這些非法賣家，而且只要商家沒有在糖果包裝上用粗體大寫警語就雙倍開罰」。

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