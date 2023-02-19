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    反制中國！ 特拉斯籲G7與台灣合作 成立「經濟版北約」

    特拉斯呼籲成立經濟版北約，共同對抗中國挑戰。（路透）

    特拉斯呼籲成立經濟版北約，共同對抗中國挑戰。（路透）

    2023/02/19 16:28

    〔編譯魏國金／台北報導〕英國前首相特拉斯18日接受日本經濟新聞訪問時說，7大工業國集團（G7）與志同道合的國家應共同合作，打造一條稀土等戰略重要資源供應鏈。她說，「我認為自由世界正面臨獨裁政權，特別是中國的嚴重挑戰」。

    她說，需要一個類似北約（NATO）的經濟版組織來反制中國一帶一路基礎建設倡議；這樣的組織將以G7為中心，並廣納G7集團之外的不同國家，比如澳洲。她強調，「我希望看到G7作為經濟版的北約，確保我們不讓自由與民主受到中國經濟政策的破壞」。

    特斯拉提議打造一條稀土與其他重要礦產的供應鏈網絡，並對半導體等尖端技術實施出口管制，同時成員國對開發中國家的基建投資展開合作，確保所提供的投資不附加讓借貸國陷入債務危機的條件。

    特拉斯也說，G7與台灣應在經濟上合作，以威懾中國。她說，「我們必須利用我們的經濟影響力，讓（緊張）局勢升高成為戰略錯誤」；「我們必須利用我們的經濟影響力來確保在與台灣建立經濟關係的同時，也讓中國清楚了解任何局勢的升高將是戰略錯誤，也將產生後果」。

    她說，「我們在烏克蘭上犯了沒有及早行動的錯誤，我們絕對不能重蹈覆轍」。

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