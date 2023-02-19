神準！ 俄軍SA-8防空飛彈車 被烏軍一發擊毀

烏軍無人機偵查到俄軍SA-8防空飛彈車後，呼叫砲兵將其炸毀的影片。（圖擷自推特）

2023/02/19 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，烏克蘭無人機在戰爭期間立下許多功勞，推特流傳一段烏軍無人機偵查到俄軍SA-8防空飛彈車後，呼叫砲兵將其炸毀的影片。

推特帳號「@Azovsouth」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭無人機在某處的建築物內發現俄軍SA-8防空飛彈車，下一個鏡頭烏克蘭的砲擊就精準擊中SA-8防空飛彈車，建築物內馬上有火光出現，烈焰與濃煙從屋頂中竄出，「@Azovsouth」在推文中表示「另一支大師級的烏軍擊中目標的影片，獸人的防空飛彈車被擊毀。」

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SA-8全天候地對空飛彈武器系統是蘇聯制武器，該系統為運輸、起豎、發射和雷達一體化的發射車，雖然射程較短，但每一輛都能獨立完成目標追蹤、截獲和打擊，機動性較強，且具有良好的兩棲能力，並能以空運輸送。

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Yet another ????????master class hit and accuracy on the target and destruction of the orcs "Wasp" air defense system.#Bakhmut pic.twitter.com/ea1xcg46B1 — АЗОВ South （@Azovsouth） February 17, 2023

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