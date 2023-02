神準！ 俄軍SA-8防空飛彈車 被烏軍一發擊毀

2023/02/19 15:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,烏克蘭無人機在戰爭期間立下許多功勞,推特流傳一段烏軍無人機偵查到俄軍SA-8防空飛彈車後,呼叫砲兵將其炸毀的影片。

推特帳號「@Azovsouth」在推特PO出一段影片,影片中烏克蘭無人機在某處的建築物內發現俄軍SA-8防空飛彈車,下一個鏡頭烏克蘭的砲擊就精準擊中SA-8防空飛彈車,建築物內馬上有火光出現,烈焰與濃煙從屋頂中竄出,「@Azovsouth」在推文中表示「另一支大師級的烏軍擊中目標的影片,獸人的防空飛彈車被擊毀。」

SA-8全天候地對空飛彈武器系統是蘇聯制武器,該系統為運輸、起豎、發射和雷達一體化的發射車,雖然射程較短,但每一輛都能獨立完成目標追蹤、截獲和打擊,機動性較強,且具有良好的兩棲能力,並能以空運輸送。

Yet another ????????master class hit and accuracy on the target and destruction of the orcs "Wasp" air defense system.#Bakhmut pic.twitter.com/ea1xcg46B1