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    瓦礫堆埋248小時！土耳其17歲少女獲救 叔叔淚崩擁抱搜救隊

    17歲少女在地震發生248小時後被搜救人員救出。（圖取自推特/@onediocom）

    17歲少女在地震發生248小時後被搜救人員救出。（圖取自推特/@onediocom）

    2023/02/16 20:34

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震，據官方通報約有4.2萬人死亡，雖然早已遠遠超過黃金救援72小時，仍有生還者陸續被救出，1名17歲少女在地震發生248小時後被搜救人員救出，送醫治療。

    綜合媒體報導，搜救團隊於當地時間16日在土耳其南部卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）某棟倒塌大樓中，尋獲受困長達約248小時的17歲少女Aleyna Ölmez，熱血投入搜救的煤礦工人阿里（Ali Akdogan）說，「她身體狀況看起來還不錯」，他們不輕言放棄，仍抱持希望，已搜索這棟倒塌大樓1週了，每當發現還有生還者，就算只是一隻貓，也都很開心。

    少女的叔叔則感動淚崩，一一擁抱搜救人員，激動地說，「我永遠都不會忘記你們」。

    據報導，土耳其當局透露，土耳其有3萬6187人身亡，而敘利亞政府與聯合國指出，敘利亞已有超過5800人罹難。

    搜救人員說，每當發現還有生還者，就算只是一隻貓，也都很開心。（法新社）

    搜救人員說，每當發現還有生還者，就算只是一隻貓，也都很開心。（法新社）

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