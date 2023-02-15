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    鼻酸！狗狗地震6天後生還 獲救仍緊抓主人遺體不放

    土耳其動物福利組織「HAYTAP」代表受訪時表示，近日在某處瓦礫堆下發現2隻虛弱的狗，當工作人員想將狗救出時，其中1隻狗卻緊抓主人的遺體不放，景象令人鼻酸。（美聯社）

    土耳其動物福利組織「HAYTAP」代表受訪時表示，近日在某處瓦礫堆下發現2隻虛弱的狗，當工作人員想將狗救出時，其中1隻狗卻緊抓主人的遺體不放，景象令人鼻酸。（美聯社）

    2023/02/15 11:59

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生芮氏規模7.8強震，據官方統計至少有4.1萬死亡，搜救持續進行中，土耳其動物福利組織「HAYTAP」代表受訪時表示，近日在某處瓦礫堆下發現2隻虛弱的狗，當工作人員想將狗救出時，其中1隻狗卻緊抓主人的遺體不放，景象令人鼻酸。

    根據《美聯社》14日報導，動物福利組織「HAYTAP」代表特肯巴斯（Csenay Tekinbas）受訪時表示，「能在地震6天後獲救，真的是奇蹟」搜救人員近期在瓦礫堆中找到2名倖存者，牠們是尚存一口氣的狗，不過當搜救員想把其中1隻狗移出瓦礫堆時，牠卻緊緊抓著主人的遺體拒絕被移出，景象令人動容。特肯巴斯說：「由於狗主人已經喪命，我們希望能賦予牠們嶄新人生，我們希望牠們能繼續活下去。」

    特肯巴斯透露，我方曾接獲通報某條狗被困，組織人員戴著安全帽闖入某棟建築物內，最後成功救出1隻德國牧羊犬，目前這隻狗由組織人員暫時照護。

    特肯巴斯坦言，這些動物倖存只是第一步，目前要找到能照顧牠們的人也有困難，現在到處都是倒塌或關閉的商店，沒有任何鳥、雞等動物飼料或任何相關性產品。據悉，目前土國4個城市有成立臨時野戰醫院，以就近照護這些生還動物。

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