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    中國間諜氣球數度侵擾 日前防衛相籲與台灣合作「共享情報」！

    針對中國無人偵查氣球侵擾，日本前防衛相小野寺五典認為政府應該與台灣展開合作，共享相關情報。（彭博）

    針對中國無人偵查氣球侵擾，日本前防衛相小野寺五典認為政府應該與台灣展開合作，共享相關情報。（彭博）

    2023/02/16 17:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國日前擊落一顆闖入領空的中國間諜氣球，並對外警告中國正動用「氣球艦隊」侵擾五大洲各國領空，引發國際高度關注。針對日本政府近日證實過去曾發現疑似來自中國偵查氣球一事，前防衛大臣小野寺五典今天（16日）公開呼籲政府應與台灣合作，共享與中國偵查航空器相關的軍事情報。

    根據《朝日新聞》 報導，隨著各國紛紛釋出有關中國偵查航空器的目擊情報，日本防衛省14日也證實近年至少3度在日本領空發現氣球型不明飛行物體，包括2019年11月在鹿兒島縣薩摩川內市、2020年6月在宮城縣仙台市、2021年9月在青森縣八戶市上空，強烈懷疑都是中國的無人高空氣球。

    對此，曾在已故前首相安倍晉三政府擔任防衛大臣、現任自民黨國家安全保障調查會會長小野寺五典，週四接受《路透》採訪時表示，日本政府應該與台灣展開合作，分享有關中國無人偵查氣球、可能威脅各自領空的軍事情報，「多年來，台灣一直都有在關注有關中國的信息，台灣的想法與掌握的資訊對日本在制定『台灣有事』應對政策上非常重要。」

    報導指出，目前日本與台灣並無正式外交關係，也沒有共享軍事信息的機制，小野寺五典表示日本政府會好好審視調整，其中最有可能的選擇就是通過美國共享訊息，建立一個美日台三方管道，「如果這三個國家之間的信息共享成為可能，那將是非常重要的一步」。

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